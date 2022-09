Je meurs d’envie de jouer, mais je ne veux pas pénaliser mon équipe, ni compromettre la suite de ma saison. J’ai eu une grosse alerte mardi à l’entraînement et j’ai fait l’impasse jeudi. Je me testerai avant le match, mais je ne suis pas très optimiste.

L’air d’Oppagne vous manque un peu ou vous ne regrettez nullement votre départ pour Gouvy?

J’ai passé huit saisons à Oppagne, donc j’y ai forcément gardé nombre d’amis que je me réjouis de retrouver: les Bonjean, Valentin Raskin, William Guillaume… Si je ne peux pas jouer les deux premières mi-temps, je me rattraperai à la troisième. Mais cela m’a fait du bien de changer d’air. J’ai débarqué dans un super environnement à Gouvy. Le seul bémol jusqu’ici, c’est ce 0/6 en championnat.

Un 0 sur 6 qui met déjà Gouvy sous pression, non?

Il est clair qu’un 0 sur 9 ferait tache, pour un descendant de D3 qui est censé jouer les premiers rôles. Mais le championnat est encore long. Nous avons gagné à Libramont, en amical, durant la préparation. Toutes nos qualités ne se sont pas envolées.

Christophe Bertels disait avant la reprise du championnat que le principal ennemi de Gouvy était l’étroitesse de son noyau. Cela se vérifie déjà, non?

En partie, oui. Je n’ai pas encore joué une seconde, François Burton est sorti après 40 minutes à Messancy, Arnaud Georis était retenu par ses examens, Guillaume Geurde est sur la touche... On peut ajouter Antoine Adam, qui revient de loin (ndlr, embolie pulmonaire en mai 2021). Il n’est pas encore à 100%, mais quand il sera fit, il a tout pour survoler la P1… Cela fait déjà beaucoup. Cinq ou six absents, chez nous, cela fait un tiers de l’équipe.

Qui d’Oppagne ou de Gouvy a le plus de chances d’être champion?

À l’heure actuelle, je donne l’avantage à Oppagne. Mais je pense que le titre ne reviendra ni aux Gaulois, ni à nous. Freylange va finir par se réveiller et j’ai bien l’impression qu’Arlon, qui a démarré ce championnat sans pression, peut créer la surprise. Cela dit, notre mauvais départ jouera peut-être en notre faveur sur le long terme. On risque d’être moins attendu…

Si vous pouviez piquer deux joueurs d’Oppagne pour étoffer votre noyau, qui prendriez-vous?

Ceux que je ne citerai pas vont râler (rires). J’aime beaucoup Valentin Raskin, qui peut jouer en 10 ou en 9. Il commence à trouver le chemin des filets et je suis content pour lui, c’est un bon gars. En deux, je prendrais Jérôme Jadot. En forme, il a sa place dans n’importe quelle équipe de D3, donc en P1…

Votre meilleur souvenir chez les Gaulois?

Notre deuxième saison en D3. On était 5equand le championnat a été arrêté à cause du Covid. Tout roulait. Le titre en 2C, en 2016, reste un excellent souvenir également. Nous avions terminé le championnat invaincu et avions dépassé Melreux lors de l’ultime journée.

Et le moins bon?

La descente, la saison dernière. Nous avions l’équipe pour nous maintenir, mais nous n’avons pas été à la hauteur dans les matchs importants.