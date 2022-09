Retrouver Freylange, Augustin Larue s'en moque

Peu utilisé par Alain Gilles, Augustin Larue, pas épargné par les blessures, ne sait pas encore s’il aura l’occasion de prouver ses qualités à son ex-coach. "Je reviens d’une élongation au niveau des ischios, précise Augustin Larue. J’ai repris avec le groupe mardi. Je ne m’attends pas à être titulaire, mais si je pouvais déjà être dans le groupe, ce serait bien."

Largement battu en ouverture contre Vaux-Noville, Assenois a créé la surprise en allant s’imposer (0-2) à Gouvy la semaine dernière. "Un match qui était dans la continuité de notre seconde période face à Vaux, juge Augustin Larue . Je n’étais pas inquiet après cette défaite lors de la première journée. Vaux avait mis une grosse pression dès le début et nous avions subi rapidement encaissé. Contre Gouvy, nous avons plus mis le pied. Désormais, il faut confirmer à domicile. Trois points sur six, c’est bien. Mais maintenant, tâchons d’engranger encore plus."

«Je serrerai la main à tout le monde»

Augustin Larue sait cependant que le match face à Freylange s’annonce délicat. "Freylange fait partie des favoris de cette saison? Non. Pour moi, Freylange, c’est LE favori de la série, clame le défenseur d’Assenois. Vous avez vu les transferts réalisés? Si cette équipe loupe la montée cette année, ce sera une contre-performance. Si je m’attendais à voir Assenois être devant Freylange au classement après deux journées? Non, pas vraiment. D’autant plus que comme Freylange débutait par deux promus, on pouvait imaginer que mon ancienne équipe aurait six points. Après, c’est comme partout, il faut le temps que la mayonnaise prenne et que tout se mette en place. Est-ce que je vais serrer la main à tout le monde ce samedi? Oui. Je ne suis pas rancunier. Cela ne s’est pas bien terminé pour moi à Freylange, mais c’est du passé."