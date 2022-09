Quatre buts, trois rouges, «trente barrakies» et les excuses de Jérémy Dominique

Sur un coup franc anodin, Ledent est déséquilibré par Thomas Schroeder qui veut se jeter sur le ballon. Les deux hommes haussent le ton. Monsieur Guillaume arrive et sort le bristol jaune pour Schroeder. Déjà averti au premier acte, le médian prend la porte.

Dans la continuité de l’action, les esprits s’échauffent. Un attroupement a lieu dans le grand rectangle. Ledent s’écroule. Monsieur Guillaume, qui n’a rien vu puisqu’il discutait encore avec Thomas Schroeder, arrive et sort la rouge à un Baptiste Jourdan pourtant innocent sur ce coup-là. On s’en doute, le ton monte encore un peu plus, les esprits s’échauffent. Thomas Ledent, honnête, vient glisser à l’arbitre que Baptiste Jourdan ne le touche pas, mais rien à faire, le médian des Canaris file à la douche.

Pas besoin de vous faire un dessin, les Ochamptois sont remontés comme des pendules. Gilles Schroeder découpe Rausch à deux reprises. Rien. Dans l’autre sens, Dessé prend une deuxième jaune (logique) pour un accrochage sur Albert.

Malgré l’infériorité numérique, Ochamps finit par passer devant. Albert est accroché par Ledent dans le rectangle. Penalty, mais pas de deuxième jaune pour le portier. Albert transforme (2-1). Il reste dix minutes, Neuvillers a le ballon, fait circuler, mais sans réellement se montrer dangereux même s’il faut un retour XXL de Gilles Schroeder devant Nicolas pour empêcher le 2-2. Finalement, c’est Albert, sur un nouveau penalty obtenu après une faute de Prévot, qui se charge de fixer le score: 3-1 et une première défaite pour Neuvillers.

Les excuses de Jérémy Dominique: «Quelle image déplorable»

Jérémy Dominique était dégoûté ce vendredi soir. Pas à cause du résultat, mais bien à cause de l’atmosphère et des comportements constatés sur le terrain. "Je tiens à m’excuser au nom de Neuvillers. Et j’espère qu’Ochamps fera pareil, dit le coach de Neuvillers. Ce vendredi soir, on a vu 30 barrakies sur un terrain, aussi bien les joueurs que les staffs et que l’arbitre. Vous avez vu l’exemple que nous avons donné. Il y avait plein d’enfants le long du terrain et ils ont vu des gars qui se donnaient des coups et une bagarre. C’est déplorable. Ce sont des choses pareilles qui me donneraient envie de ne plus venir au football. L’intox, les duels, aucun souci, c’est le football. Mais ici, cela a dépassé tout cela."