Défenseurs

Bastien Perpète (Rendeux) Le match de sa vie, paraît-il. Un cauchemar pour les attaquants. Il est vrai que ça n’a jamais fait plaisir à quelqu’un de se prendre Perpète.

Santiago Acosta Mosquera (Libramont) 28 minutes, 2 jaunes et retour au port. Santiago Acosta plus tôt que prévu.

Ertan Muric (Toernich) Tantôt gardien, tantôt défenseur et cette fois médian et buteur. Mettez-le en pointe et il fera de l’ombre à son frangin.

Médians

T hibaut Lescrainier (Ethe B) Trois buts, deux toiles d’araignée, une de chaque pied. Après ça, forcément, vous le craignez encore un peu plus.

Édouard Gillet (Ochamps) Une entrée au repos, deux frappes et trois points au bout du compte. Les fameuses pralines d’Édouard.

Mathieu Cachbach (Seraing) Retour chez les Métallos pour l’Attertois et deux victoires de rang dans la foulée. Mathieu is back et Mathieu est cash.

Attaquants

Aurélien Douret (Messancy) Trois minutes dans le temps additionnel et deux jaunes. On sait que le Zèbre est très rapide, mais à ce point, tout de même…

Mourad Amrous (Mormont) Un pied dans chacun des buts mormontois, des dribbles en pagaille et surtout cette tignasse blonde platine qui a dû décontenancer plus d’un arrière libramontois! Amrous brillait de mille cheveux ce week-end.

Kevin Rodrigues (Durbuy) Un but après quelques secondes. Efficacité maximale, sans préliminaires. Imaginez le score final s’il avait joué dans les rangs de Givry et de ses "25 à 30 occasions sur le match."

Robin Henricot (Heyd) Arrivé de Harre pour casser la baraque, il s’est contenté de deux nez adverses jusqu’ici. Le flair de l’attaquant sans doute.