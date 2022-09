L’Areler a joué avec le feu, mais respire à nouveau

Les dirigeants arlonais doivent aussi s’interroger sur la décision de certains joueurs de s’en aller. "Ils sont arrivés lors des trois années de Covid et on n’a pas su créer de lien, regrette Stéphane Didier. Cenan est parti à Habay où il habite, Gouman a fait la même chose à Messancy et cela a été le déclencheur pour les autres. On part en bonne entente, mais c’est frustrant de ne pas avoir pu créer une ambiance dans le club."

«Le lundi, c’était une demande des joueurs. À présent, cela devient un problème»

Outre la difficulté du réseau, l’Areler a le désavantage de jouer le lundi. "C’était une demande des joueurs au départ, explique encore Stéphane Didier. À présent, cela devient un problème car les joueurs ne sont plus disponibles ce jour-là. Et les adversaires n’apprécient pas non plus de venir chez nous le lundi."

Malgré les difficultés à créer un groupe, l’Areler n’a pas raté son début de campagne. "Oui, on a gagné le premier match, mais il faut voir si on saura rassembler tout le monde chaque semaine. On verra déjà ce soir contre l’Union. Un derby? Je crois qu’on ne peut plus véritablement parler de derby. Ce n’est plus comme les matches face à Luc Saive et son groupe. Maintenant, on ne connaît plus personne à l’Union."

En récupérant des joueurs comme Monteiro et Vieira, l’Areler peut-il nourrir des ambitions cette saison? "Si on réussit à ne pas déclarer forfait et à faire jouer un jeune du club à chaque match, la saison sera réussie, conclut le co-président des Turquoises. L’objectif du comité est avant tout de maintenir le matricule d’un des plus vieux clubs de la province."