Jonathan Schinckus revient au Léo 11 ans plus tard : "Bastogne ne donnait pas sa chance aux jeunes"

En jeunes, Jonathan Schinckus crevait déjà l’écran avec Bastogne. Il faut dire que le Léo comptait une solide équipe avec des garçons comme Romin Knoden, Maxime Marquet ou encore Thibaut Wauthelet. "Tous des gars qui sont à Chaumont aujourd’hui, glisse Jonathan Schinckus. Nous avions notamment gagné une coupe Jules Bastin face à Arlon dans les installations de Bouillon. Nous avons tous été formés là-bas, mais c’était l’époque où Bastogne ne donnait pas vraiment sa chance aux jeunes. Pour percer, nous avions dû passer par Bercheux et Chaumont par exemple. Et une fois que nous avions pris de l’expérience là-bas, Bastogne voulait bien nous refaire confiance. Mais je garde beaucoup de bons souvenirs de Bastogne. J’ai toujours eu de bons contacts avec les gens là-bas même si cela a pas mal changé depuis mon départ. Ce n’est plus le même président, ce ne sont sans doute plus les mêmes bénévoles. Mais cela me fait plaisir d’y retourner."

«Les jeunes doivent devenir plus roublards»

Mais pas question pour Jonathan Schinckus de faire un cadeau à son club formateur. "C’est un match important pour les deux équipes. Et en plus, c’est un derby. Avec un point sur six, nous sommes déjà au pied du mur, juge Jonathan Schinckus. Et le bilan comptable de Bastogne n’est guère meilleur. J’espère que nous verrons un bon derby. Embêté par le 1/6? Comme je l’ai dit à mon équipe, l’an dernier, nous avions commencé par un 3/9 et on envoyait déjà Chaumont dans le ventre mou du classement. Au final, nous avons décroché le titre. C’est simplement que les jeunes ont besoin d’une phase d’adaptation."

Et pour Jonathan Schinckus, c’est surtout psychologiquement et dans l’impact que ses ouailles doivent progresser. "Le talent, ils l’ont. Le jeu et la tactique aussi, estime Jonathan Schinckus. Mais il faut devenir plus malin sur le terrain. Il faut attraper cette roublardise et faire moins de cadeaux."

Dans cet ordre d’idée, l’arrivée de Jérôme Hinck va faire du bien. "Il n’est pas encore apte à jouer, il poursuit sa préparation. Mais en trois entraînements, il s’est déjà bien intégré et il parle beaucoup aux jeunes. Il aura un impact positif sur eux", termine Jonathan Schinclus.