Cinq matches à suivre ce week-end en P2 et P3 luxembourgeoises

2. Ochamps – Neuvillers (2B)Auteur d’un 6/6, Neuvillers, avec un Hugo Nicolas en pleine forme, aura droit à un déplacement périlleux chez une équipe d’Ochamps invaincue cette saison toutes compétitions confondues.

3. Marloie B – Nassogne (2C)Seules deux équipes ont remporté leurs deux premiers matchs et le hasard du calendrier les oppose lors de cette 3ejournée. Dans un derby toujours attendu, la jeune garde marlovanaise tentera de mettre des bâtons dans les roues du favori. Ce duel aura encore un peu plus de saveur pour Burim Mustafaj et surtout Denis Gérard, qui n’avait jamais porté d’autre maillot que celui de Marloie avant de migrer vers Nassogne cet été.

4. Habay-la-V. – Habay-la-N. (3B)Accroché par Bouillon A le week-end dernier, Habay-la-Neuve B tentera de reprendre sa marche en avant face à son voisin. Si l’équipe de Jean-Marc Wathelet ne semble pas pouvoir rivaliser sur papier, nul doute qu’elle tentera de faire bonne figure dans ce derby.

5. Libramont B – Saint-Pierre (3C)Dans une série où tout le monde a déjà perdu des plumes, ce derby constitue l’affiche du week-end. Les Mauves, invaincus sur leur synthétique depuis le 26 février (2-3 contre Vaux/Sûre), partent avec les faveurs des pronostics, d’autant qu’ils devraient à nouveau pouvoir compter sur l’un ou l’autre renfort du noyau A, comme Baudot et Romain Lefort ces dernières semaines.