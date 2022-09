On a eu du mal à rentrer dans le match, mais après on a mis notre jeu en place. Je pense que dans l’ensemble c’est une victoire méritée même si notre gardien Benjamin Noël nous a fait quelques belles parades et que nous sommes tombés sur une belle équipe de Tontelange B.

Vous n’êtes pas un habitué du top du classement des buteurs. Comment avez-vous vécu ce triplé?

Marquer fait toujours plaisir même si ce n’est pas dans mes habitudes d’être dans ce classement. Marquer pour moi à peu d’importance, que ce soit moi qui marque ou un coéquipier est équivalent, tant que la victoire est au bout. Après un triplé, a toujours meilleur goût qu’un but esseulé. Cela fait longtemps que je n’en avais pas inscrit.

Ethe B est annoncé comme l’ogre de la série. Assumez-vous ce statut?

Je ne nous considère pas comme un ogre. Il y a d’autres belles équipes sur le papier qui méritent toute l’attention. Nous sommes une nouvelle équipe, il faudra voir comment nous gérons sur le long terme.

Justement. Quelles sont ces équipes dont vous vous méfiez le plus?

Toutes les équipes sont coriaces, on veut tous la même chose, on veut tous gagner. Toutes les équipes sont à prendre au sérieux, nous l’avons remarqué face à Tontelange B.

Est-ce que vous avez parlé dans le vestiaire du record d’il y a 6 ans où Ethe B avait remporté 24 des 26 rencontres et marqué 122 buts?

Non, on n’en a jamais parlé de ce parcours d’il y a six ans. Pour être tout à fait honnête, je ne pense pas qu’il y en ait un seul d’entre nous qui se souvienne de ce parcours et de ces statistiques. Moi le premier, je ne m’en souvenais pas, vous venez de me le rappeler.

En tant que capitaine de cette équipe expérimentée, quel est votre rôle?

On a une équipe expérimentée et donc tout le monde parle, donne son avis sur le terrain et pas uniquement le capitaine. Le rôle de capitaine chez nous est le même qu’ailleurs, encourager quand il le faut et savoir crier quand c’est nécessaire.

Vous recevez Autelbas dimanche qui a également réalisé un 6/6. comment abordez-vous cette rencontre?

Pour le moment, on n’en a pas discuté, mais cela sera sûrement le cas cette semaine à l’entraînement. Je pense que cela va être une belle rencontre.