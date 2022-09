Le dépannage gagnant de Stuart Lapraille avec Compogne

Stuart Lapraille a repris du service dans la défense compognarde. Surprenant coleader de la série, Compogne a pu compter sur la présence d’anciens serviteurs du club. Quatre de ses jeunes titulaires étaient absents dimanche et Sibret n’avait pu décaler le match à samedi comme souhaité par les Compognards. S’ajoutaient à ces absences, celles de Freddi Dehalleux et Frank Hartman. Du coup, Éric Serwy a avancé son retour après blessure, Vincent Louis a accepté de dépanner malgré un dos récalcitrant et Stuart Lapraille, qui avait rangé ses crampons, a pris la direction d’un magasin de la région pour s’acheter une paire de chaussures le dimanche matin. « Ma dernière rencontre remontait à la saison dernière à Melreux où j’avais déjà donné un coup de main à l’équipe durant quelques rencontres, explique Stuart. Ici, je n’avais plus l’intention de jouer même si je reste attentif aux résultats de l’équipe et à tout ce qui touche le club. J’avais été voir la rencontre face à Halthier. Quand Fabrice Spoiden (NDLR : le coach) m’a demandé si je pouvais venir suite à l’absence d’une kyrielle de joueurs dont beaucoup de jeunes indisponibles en même temps, j’ai accepté de le dépanner. Et en effet, je n’avais même plus de chaussures de foot à la maison, bien la preuve que je ne pensais plus jouer. Mais voilà, ça reste mon club de cœur et je me suis mis à son service. » C’est d’ailleurs aux côtés du coach, dans l’axe de la défense que Stuart Lapraille a pris place, réalisant par la même occasion une grosse prestation tout en encadrant les plus jeunes présents à ses côtés. « On utilise mieux les ficelles et les placements, ce qui n’est pas toujours le cas des plus jeunes, explique-t-il. Et je peux vous dire que le coach à encore une fameuse condition (rires). Quant aux jeunes, ils ont clairement du potentiel. C’était d’ailleurs bizarre d’évoluer avec des garçons dont j’ai joué avec le papa par le passé. Maintenant, j’ai été clair, c’était un dépannage et j’espère que l’on n’aura plus