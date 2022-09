Le BCCA Neufchâteau se déplace à Vilvorde ce jeudi soir, en Coupe de Belgique

Ils ont encore besoin d’une victoire, ce soir à Vilvorde, ou ce samedi à Donza (futur adversaire en championnat) pour se qualifier pour le tour suivant.

"On connaît l’enjeu de ces matches et j’espère qu’on va régler ça dès ce jeudi, lance le coach Marc Hawley. Parce que samedi à Donza, ce sera vraiment compliqué. Mais je ne pense pas que ça va être facile non plus à Vilvorde. Déjà, jouer là-bas un jeudi soir, ce n’est pas évident. Les conditions ne sont pas idéales, c’est un long déplacement."

Vilvorde est une très bonne équipe de D3. Elle avait terminé le championnat à la 2e place, l’an dernier, avec un bilan de 23 victoires et 3 défaites. Elle n’avait échoué qu’à une petite longueur d’Anvers, le champion.

C’est plutôt rare, mais Marc Hawley ne connaît rien de son adversaire. "Je n’ai pas vu jouer Vilvorde depuis des années et je n’ai pas encore pu me renseigner auprès d’un coach qui a affronté cette équipe dernièrement. Mais elle a disputé un très bon championnat l’année dernière. C’est costaud. Avec de la taille, certainement."

«À Belgrade, pas terrible»

Les Chestrolais devront répondre présent physiquement. "Il faudra faire le job en défense et être solide à l’intérieur, surtout pour contrôler le rebond, glisse le coach, qui sera privé de son pivot Simon Hissette. Mathis (Bizimana), Hugo (Deneve), Lucas (Démoulin) et Pierre (Geubel) vont être obligés de jouer au poste 4. Tout le monde devra bien se placer et se battre sur chaque ballon. Et on jouera notre style de jeu en attaque, en étant collectif."

Mardi soir, en match amical, Neufchâteau s’est imposé 63-66 (26-40 au repos) à Belgrade (D3). Les Chestrolais (Geubel 17 points, Sturam et M. Bizimana 11, Deneve 9) étaient privés de Démoulin, Dubois et Harvey.

"Ce n’était pas terrible, commente Marc Hawley. Pas un bon match. Il n’y a rien du tout à retenir. Ça a juste été l’occasion de courir un peu et de transpirer un peu. On avait l’attitude d’un match amical. Trop relax."

Pour rappel, le BCCA Neufchâteau ne reprendra le championnat de D2 que le 17 septembre, à Ypres.