C’est vrai, mais à Gérouville, nous menions 0-3 avant que notre gardien ne se blesse en arrêtant un penalty. Et nous nous sommes retrouvés pendant 8 minutes sans véritable gardien. C’est un jeune joueur de champ qui a pris les gants. Sans cela, le score était acquis.

Et cette élimination en Coupe?

Nous espérions passer, c’est clair. Nous avons eu la mainmise sur tout le match, mais avons gaspillé un grand nombre d’occasions. Carlsbourg a exploité sa seule occasion, résultant d’une perte de balle de notre part.

Mais le moral a peut-être été touché après cela et avant Assenois?

Ce qui nous a surtout affectés, ce sont les indisponibilités de plusieurs cadres, absents, blessés ou en vacances. Ainsi que notre manque de réussite devant le but dans les dix premières minutes. Nous ratons deux face-à-face et sur un contre suivi d’un cafouillage, Assenois a ouvert le score. En 2emi-temps, nous avons des occasions mais le gardien d’Assenois s’est illustré. Il faut toutefois reconnaître aussi qu’Assenois a livré une très bonne partie. Tenant compte de tous ces constats, je ne suis pas inquiet pour l’heure.

Ce week-end, vous allez toutefois à Bouillon, autre gros bras de la série. Gare à la spirale négative, non?

La saison est longue; rien ne sera joué quoi qu’il arrive. Et dans cette série très relevée, où pratiquement tout le monde peut battre tout le monde, il est bien trop tôt pour faire des comptes. Mais c’est un gros match, oui. Bouillon a une très belle équipe et jouera à domicile. On doit s’inspirer de nos rencontres de Coupe face à Léglise et Vaux-sur-Sûre. Il y avait tout dans ces deux rencontres: organisation, football et caractère.