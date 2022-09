Assenois bat Freylange avec deux superbes roses de Leva

On attendait une réaction digne de ce nom après la pause, il n’en fut rien. Et réduits à dix à vingt minutes du terme, cela devenait vraiment mission impossible pour les Freylangeois de revenir au score. Tout le mérite en revient aussi aux joueurs d’Assenois qui n’ont jamais lâché l’emprise posée dès les premières minutes. À l’image d’un Leva en pleine lévitation sur ses deux perles déposées dans les filets adverses.

Sept buts en trois matches

Pour Freylange, l’heure est au bilan famélique que son coach Alain Gilles tente d’expliquer: "On en a encore parlé jeudi à l’entraînement. Depuis le début de la compétition, on est spectateur de la rencontre. Après avoir encaissé, on se désunit beaucoup trop vite. Avec un point sur neuf, on ne peut pas dire que la sauce a bien pris. Surtout qu’on encaisse beaucoup: sept buts en trois rencontres, cela fait beaucoup."

En face, Stéphane Dubois savourait comme il se doit une victoire indiscutable dans les chiffres et la manière: "On a montré qu’on avait un groupe soudé. On avait déjà fait un bon match contre Gouvy. Cette fois, on rentre directement dans la partie en empêchant l’adversaire de profiter de sa volonté de mobiliser le ballon et l’empêcher d’exploiter en zone de conclusion."

ASSENOIS: Beaufays 7, Poncin 6, Poncelet 6 (75’, Toussaint), Gengoux 7, Thiry 6 (46’, Severin 7), Manand 6, Winand 7 (80’, Larue), Leva 8 (86’, Aubry), Martin 7, Jacob 6, Schmit 7.

FREYLANGE: Lapraille 6, Gengler 5, Léoni 6, Braconnier 5, Gomes 5, Zervakis 6, Warlomont 6, Deschamps 7, Huberty 6, N’Diaye 5 (46’, Paquet 5), Hentcho 5.

Arbitre: M. Teixeira Ribero.

Assistance: 110.

Cartes jaunes: Poncelet, Manand, Leva, Jacob, Winand, Hentcho.

Carte rouge: Gomes (71’).

Note du match: 7.

20’, Leva récupère aux 30 m et adresse un caviar trois étoiles dans la lucarne de Beaufays (1-0).

44’, on retrouve à nouveau le maître à jouer Sébastien Leva pour une superbe reprise liftée qui se loge à nouveau dans les filets freylangeois (2-0).

71’, en ignorant une première faute, M. Teixeira Ribero se focalise sur la seconde et c’est Gomes qui en fait les frais en écopant du carton rouge trop sévère.

78’, sur un excellent service de Leva, l’ex-Freylangeois Gengoux profite de l’aubaine pour éliminer son adversaire direct placer hors de portée de Lapraille (3-0).

81’, encore dans l’euphorie du troisième but, les visités oublient de contrer Huberty qui s’en va « sauver l’honneur »des siens (3-1).