Laurent Baijot, on imagine que le staff est quelque peu rassuré après ce point glané face à Ochamps B?

Cette rencontre a effectivement permis de se rassurer même si j’étais intimement convaincu que nos jeunes allaient avoir la réaction adéquate. En outre, il y a lieu de souligner que nous évoluons à un meilleur niveau lorsque l’adversaire tente de produire du beau football, à l’instar de l’équipe d’Ochamps.

Votre formation avait en effet paradoxalement pris l’eau contre une équipe à sa portée lors du match inaugural.

C’est d’autant plus paradoxal que nous étions bien rentrés dans la rencontre face à Warmifontaine avec deux belles occasions d’emblée. Toutefois, nos adversaires ont marqué trois buts en autant d’occasions et nous n’avons pas su réagir. Cela a finalement tourné à une petite bérézina.

Quels sont les objectifs de votre formation cette saison?

L’objectif majeur consiste à faire évoluer nos jeunes éléments, et ce en vue de venir enrichir le noyau de l’équipe A qui évolue en deuxième provinciale.

Il se murmure que cette P3C est la série la plus costaude, qu’en pensez-vous?

Quand je me penche sur les noyaux de certains clubs, il va sans dire que ceux-ci regorgent de qualité. S’agissant des équipes moins fortes sur papier, elles font preuve d’une énorme combativité sur le terrain. Dès lors, des surprises sont toujours possibles et c’est tant mieux.

Vous avez la particularité de former un duo avec Jean-Pierre Déom, quel est le rôle de chacun?

Nous sommes effectivement deux T1. Jean-Pierre se considère comme le T2 mais de facto il est autant T1 que moi, et cela est nécessaire avec son expérience qui constitue une plus-value non négligeable. Chacun prend la parole quand c’est opportun. Les décisions sont prises collégialement et chacun apporte sa pierre à l’édifice, notamment lors des entraînements.

Les noyaux A et B sont-ils cloisonnés ou existe-t-il réellement des possibilités de rotation entre ceux-ci?

Plusieurs éléments ont fait la préparation avec la A mais jouent désormais avec la B. En cours de saison, lorsque le coach de la A a besoin d’un joueur, il nous en fait part. A contrario, des joueurs de la A peuvent venir retrouver du rythme en B, notamment lorsqu’ils reviennent de blessure.

Quels sont les jeunes qui vont exploser cette année au sein de votre formation?

Nos jeunes ont encore besoin de temps avant d’être capables de s’imposer avec l’équipe A.

Quel est votre modèle d’entraîneur?

J’apprécie tout particulièrement les entraîneurs qui vivent le match à 200% le long du terrain ainsi que ceux qui transmettent leur passion. Je citerais donc Diego Simeone qui semble répondre largement à ces deux critères.