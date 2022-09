On ne peut pas se réjouir de notre première mi-temps, bien sûr, mais on a bien relevé la tête en deuxième et on a montré qu’on était meilleur qu’eux. Cela doit nous servir d’exemple. Il faut entrer dans le match directement. Moi, en tout cas, j’avais à cœur de gagner cette première rencontre, face à une équipe qui monte de R2, comme nous.

D’un point de vue personnel, vous avez sorti une grosse deuxième mi-temps offensive, avec 18 points en 20 minutes. Sans parler de votre travail en défense…

J’étais bien au niveau de mes shoots, j’ai pris confiance et je ne me suis pas posé beaucoup de questions. Les shoots ont boosté l’équipe. En défense, je me sentais mieux aussi. Cette fois, je pense que je peux être vraiment content de moi des deux côtés du terrain.

L’an dernier, après Geubel, Démoulin et les frères Bizimana, c’était vous le meilleur marqueur de l’équipe, avec 9,9 points par match. Cette saison, et c’est bien parti, vous allez devoir faire beaucoup mieux?

Oui, c’est clair. Je vais devoir élever mon niveau de jeu et marquer plus. Mais je ne me mets pas trop de pression. Il va y avoir d’autres options pour les autres joueurs, par rapport à l’an dernier, donc le scoring va venir aussi naturellement. Ce que j’aimerais, surtout, c’est être régulier. C’est important. Je préfère être régulier à 12 ou 13 points de moyenne, que d’avoir des pics à 25 points, suivis par des matches où je suis dans un jour sans, à 4 ou 5 points de moyenne.

Qui d’autres doit marquer plus dans l’équipe? Guischer?

Oui. Matthew est capable de s’enflammer et de sortir un quart-temps à 20 points. On le sait tous. Il peut être inarrêtable. Mais on sait aussi qu’il est irrégulier.

Sébastien Dejardin?

Il a besoin de se mettre dans le rythme de l’équipe. Et une fois que ce sera fait et qu’il aura bien compris la façon dont on joue, je suis sûr qu’il va s’imposer et qu’il mettra ses points. C’est lui notre point de référence sous l’anneau.

Mais quand je pense au scoring cette année, c’est à Kaï (Hawley) que je pense en premier. Il est fort jeune, mais il a le profil. C’est un scoreur. C’est son point fort. Et il y a aussi Nicolas (Loir). Il est tout à fait capable également. Mais je le répète, ce qui est important, ce sera d’être régulier.

Kaï Hawley a, justement, été décisif, lui aussi, en fin de match contre Kain.

Il a mis un gros shoot, oui. Et il en voulait. En première mi-temps, il n’était pas en confiance. Une fois qu’il est dans son match, c’est une plaie pour les adversaires. Je ne suis pas surpris de sa fin de match, parce que je sais qu’il est capable de faire ça. Ce sera lui le scoreur de l’équipe. J’essaie de le guider un peu.

Ce dimanche, les Bizimana ont joué avec vous et ils ont contribué à la victoire. On les reverra, finalement, en 1re régionale?

Mathis nous a maintenus dans le match en première mi-temps. Et Simon a bien joué en deuxième, tout comme l’équipe. Mais on ne peut pas résumer notre victoire à leur prestation. En tout cas, je sais que quand ils sont avec nous, ils apportent un plus. Et nous aurons sûrement encore besoin d’eux s’il y a à nouveau des blessés.

Vous êtes plutôt optimiste, quant au maintien?

Je suis optimiste de nature. Une fois qu’on aura le rythme et que tout le monde aura bien pris sa place dans l’équipe, je suis persuadé qu’on va déranger du monde, et pas que des équipes du bas de tableau. On a un rôle d’outsider qui me convient très bien. On va surprendre durant le premier tour.