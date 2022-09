Le vélo est de retour à Hotton grâce au Hotton Cycling Club

Au cours de ce XXIe siècle, Hotton a permis au vélo d’écrire quelques belles pages. Souvenez-vous de cette arrivée du Tour d’Italie et du sprint royal remporté par Robbie McEwen. Rappelez-vous la huitaine d’éditions d’un Grand Prix Joseph Bruyère, rendez-vous majeur de la saison chez les espoirs, où Greg Van Avermaet et Thomas De Gendt sont entrés en pleine lumière. Et plus récemment deux organisations du Mémorial Letêcheur.