Le Rendeusien Philippe Xhardes, la voix de l'AMPL

Philippe Xhardes, après une coupure de quelques années, vous reprenez le micro pour animer les courses du championnat AMPL. Le motocross vous manquait?

Quand même, mais je suis indépendant en maçonnerie et je travaillais le samedi, il m’était donc difficile d’encore être présent sur les courses. Néanmoins quand c’était possible, je me rendais sur certaines épreuves et je continuais à me tenir au courant des résultats.

Comment avez-vous débarqué début des années 90 à l’AMPL?

Mes quatre gamins roulaient à l’AMPL, donc je les suivais sur toutes les courses. Je travaillais aussi à Radio Durbuy et un jour Louis Henrotte membre du club de Wéris et actif à l’AMPL m’a proposé de prendre le micro.

Avez-vous vous-même pratiqué la discipline?

Pas du tout. J’ai roulé un peu en autocross, mais jamais à moto.

Ce n’est pas une tâche de tout repos, les journées de compétition sont souvent très longues. Qu’est-ce qui est le plus difficile?

Il n’y a pas de difficulté spécifique. Il faut surtout rester bien concentré. Si je dois par exemple faire une annonce au micro en plein milieu d’une course, il est parfois difficile de reprendre le fil de la course, mais en général je me reprends assez rapidement et si malgré tout je me trompe, personne ne m’en veut.

Après quelques années de break, avez-vous constaté une évolution par rapport à vos débuts?

Et comment. Avant l’ambiance était beaucoup plus conviviale. C’était à la bonne franquette, maintenant certains s’y croient un peu trop. Il y a une grosse évolution également au niveau des courses, cela va plus vite. À mes débuts, une manche rassemblait 150 pilotes, ils sont 500. L’horaire est trop chargé et ça devient difficile à gérer sur une journée. Certaines remises de prix se font trop tard. Au niveau des parkings, cela devient un casse-tête. Avant, les pilotes venaient avec la voiture et une remorque, maintenant ils arrivent avec des mobil-homes.

Durant toutes ces années, vous devez avoir accumulé un paquet de souvenirs. Quel est le plus pénible?

Sans conteste le décès de deux jeunes spectateurs. L’un à Jamoigne, fauché par un concurrent et l’autre à Saint-Léger.

Et le meilleur?

Il y en a beaucoup, mais je retiendrai la victoire de mon fils Jimmy en espoirs dans une super-finale à Losange. Une course que je commentais.