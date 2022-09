J’ai déjà commencé ma préparation depuis quelques semaines. J’ai remisé mon VTT au soir du national houffalois avec la satisfaction du devoir accompli (NDLR: 10e espoir). Je sors en outre d’un stage d’une semaine à Zonhoven en compagnie de mon entraîneur, David Boucher.

Avec une 6e place chez les espoirs, la rentrée s’avère très encourageante…

Oui. C’était super samedi à Steenhuffel, mais moins le lendemain, à Kessel, où je termine 19e. J’ai chuté au 4e tour. Je me suis bloqué le dos. Il m’était impossible de me mettre en danseuse. Mais l’important, c’est la condition. Je pense que la base est déjà bien solide.

Ces deux dernières années, vous êtes devenu l’une des figures majeures de la Skoda Cross Cup grand-ducale. Elle constitue à nouveau l’un de vos objectifs?

Je ne le pense pas. Cette année, j’ai vraiment envie de progresser dans la hiérarchie nationale et de découvrir les circuits les plus réputés du pays. En deuxième année chez les espoirs, je dois en avoir terminé avec mon apprentissage. J’ai envie d’affronter du beau monde, de me tester face aux meilleurs. Mais je sais aussi que cela passe par la conquête de points UCI d’une part pour recevoir un maximum d’invitations, mais aussi pour décrocher une position intéressante sur la ligne de départ.

Cela signifie que votre coach attitré, votre grand-père, mettra régulièrement le cap sur le nord du pays?

Vraisemblablement. Mais nous sommes également très attentifs aux épreuves organisées au Grand-Duché et en France. S’il s’agit d’une épreuve UCI, j’en ferai ma priorité. Comme à Boulzicourt, dans les Ardennes, le 25 septembre. C’est vrai qu’en matière de km, les déplacements en Flandre, ce n’est pas l’idéal, mais mon grand-père répond toujours présent.