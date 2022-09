Gardien de Waha, Loic Roisin a marqué de 70 mètres

"Cela doit être mon deuxième but depuis que je suis en équipe première, commente-t-il. J’avais déjà marqué l’année où je suis arrivé à Waha. Cela doit remonter à huit ans. Un coup franc de la ligne médiane qui avait finalement terminé au fond. Mais un but comme celui de ce week-end, c’est du jamais vu. Et je sais que je vais devoir amener un casier cette semaine pour fêter ça (rires)."

Et en bottant le coup franc, Loïc Roisin n’aurait jamais cru que le cuir allait terminer dans les filets. "Nous étions mauvais de chez mauvais, totalement amorphes, dit-il. J e sais que nos avants sont rapides et que la défense de Tenneville est en difficulté sur les longs ballons. Donc, je ne me pose pas de question et j’envoie un long coup franc vers l’avant. Le ballon surmonte le dernier défenseur et là, je vois que le gardien adverse glisse, que le ballon passe au-dessus et qu’il va finalement rouler jusque dans les filets. Ce que j’ai pensé quand j’ai vu le gardien glisser? Je ne savais pas si la balle allait être assez puissante pour rentrer. Le terrain était gorgé d’eau. Pour le même prix, la balle s’arrête."

«Le but a boosté l’équipe»

Ce but aura en tout cas permis à Waha de relever la tête. Car menés 0-3, les Jaune et Vert ont finalement arraché le nul dans les derniers instants. "Je suis content de voir que mon but a boosté l’équipe, dit Loïc Roisin. Notre chance, c’était d’avoir des supporters le long du terrain qui nous ont encouragés tout le match et qui ont continué à y croire. Car de notre côté, à 0-3, je crois que plus personne n’espérait prendre quoi que ce soit. Nous n’étions absolument pas dans le match. C’est un point qui tombe de nulle part quand on voit la première heure de jeu. Mais cela reste insuffisant malgré tout. Nous avons deux points sur six. Vu nos ambitions, ce n’est pas assez. Nous n’avons pas rencontré d’équipes plus fortes que nous, mais nous avons joué deux équipes qui étaient plus intelligentes. Là, nous manquons de justesse dans la finition et cela se paye cash."