Football : Grégory Bodet ravi d'avoir rejoint Tintifontaine

Grégory Bodet, comment avez-vous atterri à Tintifontaine?

J’avais décidé de quitter Libramont pour évoluer comme gardien dans un autre club. J’ai eu un contact avec Xavier Claude, avec qui j’avais joué à Ethe. J’ai eu quelques autres contacts, mais je cherchais un club bien structuré. Dans un premier temps, le projet qui m’a été présenté par le comité m’a bien plu. Ce n’est que plus tard, qu’ils m’ont proposé de cumuler avec le poste de T1. Pourtant, à part Xavier, je ne connaissais personne, ni rien de ce club.

Qu’est-ce qui vous a plu dans le projet?

La volonté du club est d’intégrer petit à petit les jeunes qui sont intégrés dans le projet «Les Marostins» (association des équipes de jeunes de Les Bulles, Marbehan, Rossignol et Tintifontaine). L’équipe des U17 est en interprovinciaux et les U19 n’en sont pas loin. Nous allons récupérer quelques éléments franchement prometteurs. Le but est de leur offrir une équipe première qui évolue à un niveau où ils n’auront pas la tentation d’aller voir ailleurs. On veut pérenniser l’équipe en P2 et pourquoi pas l’amener en P1 d’ici quelques années.

Vous avez fait une grosse prestation qui a largement contribué au beau résultat contre Nothomb. Comment avez-vous vécu cette rencontre?

J’ai fait mon boulot. Mes joueurs doivent s’habituer à un rythme qui n’a rien à voir avec celui de la P3. Je demande à chacun d’apporter 30% de plus que ce qu’il est habitué à donner. Pour être franc, je m’attendais à une entame de championnat difficile, vu la préparation chaotique que nous avons connue. Ils prenaient tous leurs vacances à des périodes différentes. Pas l’idéal quand on sait qu’il faut un temps d’adaptation quand on monte de division et qu’en plus un nouvel entraîneur débarque. Nous n’avons pas pu travailler les automatismes. J’essaie de leur inculquer qu’il faut travailler dur pour obtenir une bonne assise défensive. C’est la base pour repartir proprement vers l’avant. À ce niveau-là, les deux premiers matches m’ont agréablement surpris.

Ce n’est pas trop dur mentalement de passer d’une équipe qui monte en Division 3 à une autre qui monte de P3 en P2?

Non, j’ai toujours été dans le foot et je ne me voyais pas arrêter. J’avais eu l’occasion de coacher l’équipe d’Ethe B et cela m’avait bien plu. Je ne regrette rien. J’ai été super bien accueilli et ma relation avec le président est excellente. Le groupe me fait visiblement confiance. C’est l’idéal pour entamer ma reconversion.