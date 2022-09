Il s’agit déjà de la sixième phalange du WorldTour à recevoir son sésame après les Lotto-Soudal, les Cofidis, les Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux, les AG2R – Citroën Team et les Israël – Premier Tech. Tout en sachant que les Alpecin-Fenix, espérons-le avec Mathieu Van der Poel, et les Arkea-Samsic, assurés de grimper au plus haut niveau, seront, eux aussi, de la partie.

"Là, on bat tous les records, mais budgétairement, ça devient juste, lâche Laurent Mars, le manager du Chevigny. Je pense que nous allons en rester là. Question aussi de démontrer notre solidarité luxembourgeoise, nous faisons plaisir à Maxime Monfort en n’invitant pas les EF Education – Easypost, rivaux directs des Lotto dans la bataille du maintien (rire)."

"Un plateau pareil, c’est génial, mais notre budget n’est pas extensible. Nous devons intervenir financièrement pour chaque team (NDLR: quelque 4000 € pour une formation WorldTour). Ajoutez-y les taxes pour l’UCI et la fédération, ça fait déjà un beau paquet", enchaîne Vincent Delvosal, gestionnaire de la trésorerie.

Direct aussi sur Eurosport

L’amateur de vélo, lui, se pourlèche les babines en découvrant le plateau de cette édition. On sait que les Lotto seront emmenés par Arnaud De Lie, de quoi transformer l’avenue de la Toison d’or marchoise en marée rouge. Tout comme l’équipe belge, Israël se trouve actuellement en posture plus que délicate, juste derrière Lotto, au 20e rang (seuls les 18 premières équipes resteront en WorldTour en 2023). "Israël annonce Giacomo Nizzolo et Sep Vanmarcke dans ses rangs", observe Laurent Mars.

Répertoriée 1.1, l’épreuve marchoise rapporte 125 unités au vainqueur, mais les places d’honneur peuvent, évidemment, gonfler ce butin.

Nous aurons l’occasion de revenir sur cet événement majeur de la saison cycliste dans notre province.

Sachez toutefois qu’en matière de média, les organisateurs ont déjà remporté une bien belle victoire. Le dimanche 2 octobre se disputent en Italie le GP Bruno Beghelli et en France le Tour de Vendée. À l’instar de la RTBF, Eurosport diffusera la FAC en direct, entre 14 et 17h.