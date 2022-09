Je savais qu’on s’était bien renforcé cette année. On avait déjà été très solide contre Gouvy la semaine passée (même si le score était plus léger). Contre Erezée, nous avons encore été très solides dans tous les compartiments du jeu. Mais, effectivement, j’ai été surpris par Erezée: on s’attendait à plus de résistance. C’était peut-être un jour sans pour eux, cela arrive.

Vous avez été impérial dans l’entrejeu en prenant quasiment tous les dégagements adverses. C’est là que la différence s’est faite?

Oui, comme le coach l’a dit à la mi-temps: la bataille de l’entrejeu serait décisive pour la suite du match. Effectivement, j’ai gagné énormément de ballons de la tête, mais, pour être honnête, la plupart du temps, je n’avais pas d’adversaire sur moi et j’étais bien placé.

Le terrain ultra-sec a-t-il influencé la physionomie de la rencontre?

Même si on a l’habitude de jouer dessus, dans un état catastrophique, cela n’a pas influencé la rencontre. Je pense que, même sur un billard, nous aurions gagné, tant nous avons été solides et supérieurs à notre adversaire ce dimanche.

Nassogne vient de transférer trois joueurs d’expérience (Bonmariage, Hayon et Lambrechts). Fallait-il encore du renfort?

Nous avions déjà une très belle équipe sans ces trois éléments. Mais qui dirait non à un peu de renfort et d’expérience en plus?

Nassogne est-il à présent armé pour jouer le titre, qui semble être votre objectif?

Même si nous avons fait deux beaux matches, il est encore très tôt pour se prononcer. Cela peut aller vite dans un sens comme dans l’autre. Maintenant, nous avons une très belle équipe et on ne va pas se cacher: nous voulons aller le plus haut possible et jouer chaque match pour le gagner.

Quels seront vos plus grands opposants dans cette lutte pour le titre?

Je dirais Harre et Erezée et j’ai entendu pas mal de positif sur Marloie B. On les joue le week-end prochain, on verra.

Avez-vous envie de retrouver la première provinciale?

Je me sens très bien dans ce club, où je joue depuis 12 ou 13 ans en équipe première. J’aurais pu aller à Bastogne où j’habite, mais j’ai préféré rester à Nassogne. Si je dois aller jouer en P1, ce serait probablement avec mon équipe. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver.