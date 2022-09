William Rémy (Virton) : « J’ai du retard à combler »

William, vos impressions après ce retour?

Ça fait du bien de rejouer, mais j’aurais préféré l’emporter. L’exclusion, trop sévère, nous joue un vilain tour. Ce n’était pas une méchante faute, Elias ne méritait pas cette 2e jaune. Mais on déjouait déjà auparavant, sans que j’en connaisse vraiment les raisons. L’entrée au jeu du robuste avant-centre adverse (NDLR: Cukur) nous a bousculés aussi.

En juin, on a cru que vous étiez définitivement parti…

J’avoue que je ne souhaitais pas trop rester après une demi-saison aussi chahutée. L’incertitude régnait trop. Puis la direction m’a recontacté fin juillet. J’ai pris mes renseignements, on m’a assuré que désormais, c’était plus carré, plus structuré en matière d’organisation. Et je le ressens comme ça effectivement.

Vous n’avez pas reçu d’offre entre-temps?

Si, mais elles n’étaient pas assez intéressantes, soit sportivement, soit financièrement.

Vous avez vu suivre une bonne préparation quand même?

Juste une préparation individuelle. J’ai du retard à combler, je l’ai senti pendant le match. Avant cela, j’ai seulement disputé un match et demi en Coupe (NDLR: 150 minutes précisément). J’ai besoin d’enchaîner désormais.

Mais les candidats se bousculent en défense centrale…

Effectivement, il y a bien plus de concurrence que la saison passée, à tous les postes. Il y avait peut-être 14 ou 15 titulaires potentiels avant; désormais, on est proche des 20.