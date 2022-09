Thomas Debiève satisfait du point contre Florenville

Si Bercheux est moins attendu que les autres saisons, se retrouver à cinq longueurs de Florenville après deux journées, cela aurait fait tache. "Cinq points, c’est beaucoup. Surtout dans une série à quatorze, confie Thomas Debiève. Quand tu commences à avoir des points de retard, ce n’est jamais bon. D’autant plus que Florenville est une équipe complète, sans point faible."

«Jamais eu peur»

Les autres années, Bercheux était souvent cité comme le favori de la série. Cette année, c’est moins le cas. "Mais de toute manière, nous n’avons jamais eu de pression. Mais bon, peut-être que nous serons un peu moins attendus cette saison, commente Thomas Debiève. Cette année, c’est Florenville qui a cette étiquette."

En fin de saison dernière, Bercheux a connu quelques départs importants. Mais Thomas Debiève n’a jamais douté. "On évoquait des questionnements sur l’avenir de Bercheux, mais nous n’avons jamais perdu que quatre ou cinq joueurs, relativise l’ancien joueur de Bastogne. Quatre ou cinq départs, c’est la norme dans beaucoup de clubs. Mais c’est vrai que chez nous, c’est rare de voir l’effectif bouger. En deux semaines, nous avons perdu plus de joueurs qu’en cinq ans. Mais je ne me suis jamais tracassé par rapport à cela. La seule vraie incertitude, c’était au niveau du comité où cela devenait vraiment trop juste que pour pouvoir tenir un club. Heureusement, de nouveaux membres sont arrivés."

Et finalement, seuls deux petits nouveaux étaient présents dans le onze samedi Mathis Lockman et Joaquin Villalba. "Tout en sachant que Joaquin est déjà passé chez nous, dit Thomas Debiève. Mais pour le reste, la colonne vertébrale de l’équipe est inchangée"