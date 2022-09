C’est que son équipe menait de vingt-trois points (73-50) à six minutes du terme, avant de laisser les Chestrolais revenir dans le match. Et ça, le coach rullot avait du mal à l’avaler. "Déjà à la mi-temps (48-29), les gars avaient en tête que c’était fini, dit-il. Et ils ont manqué d’agressivité durant toute la deuxième mi-temps. Ce sont des gamins, ça arrivera encore. Inquiet? Non. Parce que dès qu’on mettait un coup d’accélérateur, on reprenait le dessus. Mais il faut continuer d’enfoncer le clou et garder la même attitude quand on a 20 points d’avance. C’est le seul message à retenir de cette rencontre. Finalement, si on avait gagné de 25 points, cela ne nous aurait rien appris."

À la 38’, avec 75-67 affiché au marquoir après une pénétration gagnante et un bonus de Jamar, personne n’avait envie de rire du côté gaumais. En face, les Chestrolais y croyaient de plus en plus et Tom Guischer (28 points, record de cette première journée de championnat) s’amusait avec la défense de Rulles. Mais il n’y aura donc pas de hold-up (77-72).

«Les gars ont été au top»

"Cette deuxième mi-temps est très positive pour nous, se réjouit le coach du BCCA, Raphaël Dubois. Concernant la mentalité, l’intensité et l’envie, les gars ont été au top. Il faudra répéter tout cela."

C’est, bien sûr, en première mi-temps que Neufchâteau a perdu le match. "Encaisser 48 points, c’est beaucoup trop, même face à une bonne équipe comme Rulles. On a clairement manqué d’agressivité et de concentration en défense."

"On a été trop laxiste en première mi-temps. On les a trop regardés jouer et on a dû courir derrière le score jusqu’au bout, ajoute l’ailier Alexandre Carlier. Nos matches sont souvent en dents de scie. On doit être plus constant du début à la fin. Les Rullots favoris du championnat? Ils ont une équipe bien balancée. Ils vont jouer le top, oui. Leur force, c’est la vitesse. Quand Mine, Hugo Lambert et Jacquemin commencent à accélérer, c’est difficile de les suivre. Et Tinant domine toujours à l’intérieur. Il a été très efficace. Et Lamy est là aussi. Il est toujours présent au bon endroit, que ce soit devant ou derrière."