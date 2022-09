Neufchâteau a tout pour être la bonne surprise de la saison en R1 Dames

Le premier, il est sur le petit banc, avec l’arrivée de Thomas Celant à la place de Benoît Bertrand.

Le deuxième changement, il concerne le noyau. Cloée Ory et Nora O’Sullivan, les deux renforts de l’an dernier, sont partis. Une grosse perte à la mène tant O’Sullivan faisait la pluie et le beau temps.

Pour les remplacer, Neufchâteau est allé chercher Charlotte Duquenne et Églantine Bruyns à Libramont. Mais les Chestrolaises pourront surtout compter sur l’arrivée de Laura Henket. Après des passages en D1 à Liège et en D1 grand-ducale, la citoyenne d’Hamipré a décidé de relever le challenge de Neufchâteau. Et en préparation, la pivot a déjà montré toutes ses qualités. Et si le poste 5 était parfois problématique l’an dernier à Neufchâteau, cette saison, avec Bruyns et (surtout) Henket, des solutions ont été trouvées. Mais Thomas Celant l’affirme, il ne veut pas dépendre que d’une seule joueuse. "Il faut un jeu qui correspond à toutes les filles et qui permet à tout le monde de pouvoir jouer sur ses qualités, indique Thomas Celant. Tous nos systèmes ne sont pas pensés exclusivement pour Laura. De toute manière, elle a aussi montré pendant nos matches de préparation qu’elle était capable d’aller chercher des paniers toute seule. Tout mettre en place pour une seule joueuse, c’est délicat. Si j’ai gardé des choses de l’an dernier? Je n’ai pas tout recommencé à zéro, mais quelques adaptations sont en place."

Un noyau différent d’autant plus que Neufchâteau va récupérer Janelle Jacquemin. Blessée quasiment toute la saison dernière, la jeune fille est de retour. Et si elle retrouve son meilleur niveau, ce sera un plus pour Neufchâteau. D’autant plus que Louise Everard sera absente jusqu’en deuxième partie de saison (Erasmus) et que Doriane Antoine est en voyage jusqu’à fin septembre au minimum. "Un noyau court? Non, c’est suffisant comme cela. Sans oublier que des filles de P1 peuvent venir si besoin. Camille Rollus a notamment joué en Coupe contre Libramont par exemple", note Thomas Celant .

Offensivement, cela tourne bien

En préparation, Neufchâteau a écœuré ses adversaires avec plus de septante points inscrits à chaque rencontre. Thomas Celant sait cependant que Neufchâteau rencontrera d’autres calibres en championnat même si les Chestrolaises ont cartonné en amical face à Rulles.

"J’avais surtout insisté sur le jeu offensif en début de préparation et je vois que cela a porté ses fruits, confie le coach. Comme nous avons quand même trois nouvelles joueuses, il fallait travailler les relations. Là, nous travaillons un peu plus l’aspect défensif pour le moment. L’objectif de cette saison? Le maintien est le minimum. Pour le reste, cela dépendra de l’application des filles, mais pour l’instant, je n’ai rien à dire là-dessus, tout se passe bien, elles sont présentes en nombre. Il faudra aussi faire preuve de plus de régularité."

Notons aussi que le premier objectif de Neufchâteau cette saison est la Coupe de Belgique. "Nous avons la chance de jouer Royal IV, une R2, à la maison. Si nous passons, nous jouerons chez nous face Charleroi (TDW1 dit Thomas Celant. Un seul match de championnat en trois semaines pour débuter? Le calendrier est spécial. Ne pas jouer lors du troisième week-end, est embêtant. D’autant plus que nous aurons deux matches le week-end suivant."