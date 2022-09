Ce mercredi matin, la Libramontoise va en effet mettre le cap sur Bratislava pour suivre ses études. "Je devrais rester sur place entre quatre et cinq mois, explique celle qui devait d’abord partir à Vilnius avant que le conflit russo-ukrainien ne vienne chambouler ses plans. Voici encore quelques jours, je ne me rendais pas compte que le départ allait arriver si vite. C’est après le match que j’ai compris que tout irait très vite désormais."

Et pour son dernier match, Juliette Léonard a vu Libramont réaliser une belle prestation et décrocher une victoire importante face à Arlon. ""Je quitte sur une bonne note, sourit Juliette Léonard. Il s’agissait déjà d’un match à six points et nous l’avons bien abordé. Une victoire pareille, nous ne pouvions pas rêver mieux pour débuter la saison. Il n’y a pas eu photo, nous étions au-dessus pendant la majeure partie du match. Et nous aurions même pu gagner sur un écart plus large. Mais bon, ne faisons pas la fine bouche."

Si Juliette Léonard va manquer à Libramont, la jeune fille ne compte pas mettre le basket entre parenthèses une fois qu’elle sera installée en Slovaquie. "Je compte bien trouver un club là-bas ou une équipe universitaire afin de continuer à toucher du ballon, indique la jeune fille. Comme cela, une fois que je reviendrai en Belgique, je pourrai directement réintégrer l’équipe. Enfin, j’espère que je serai toujours à niveau quand je rentrerai. Je pourrai toujours aller jouer un peu avec la P1 pour reprendre du rythme et retrouver des sensations si j’en ai besoin."

Reste à voir où se situera Libramont lorsque Juliette Léonard rentrera à la maison. "J’espère que nous serons le plus haut possible, glisse-t-elle. Par rapport à l’an dernier, c’est totalement différent. Même au niveau de l’ambiance, c’est le jour et la nuit. Les filles qui sont arrivées apportent un plus, elles ont un style différent, que nous n’avions pas avant. L’équipe est plus complète? Oui, même si le départ d’Églantine Bruyns au pivot est important. D’autant plus que je vais aussi être absente. Nous n’aurons plus que trois pivots dont Léa Lempereur qui effectue ses premiers pas en régionale. Mais je ne me tracasse pas pour elle. Avec Angélique Charlier et Jo Ann Frauenkron, qui sont habituées au niveau, elle va vite apprendre."