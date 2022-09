Le Libramontois Arnaud Bouche a préféré être deuxième gardien à Rochefort que premier en P1

Arnaud Bouche a profité de l’absence de Gilles Lentz pour fêter sa première titularisation de la saison. "C’était prévu depuis un moment, confie l’ancien gardien de Givry. J’ai surtout dû jouer au pied. Je sors un coup franc vers la demi-heure, mais pour le reste, c’était assez tranquille. Je me sentais en confiance et pouvoir jouer à la maison, cela fait plaisir."

Pour aller à Herstal dimanche, Gilles Lentz sera de retour. Autant dire qu’il devrait retrouver une place dans le onze. "La hiérarchie est claire, dit Arnaud Bouche. Après, cela fait deux ans que je suis à Rochefort et j’ai bossé avec Gwen Jaa et avec Gilles Lentz, qui a été pro pendant 14 ans. Je progresse énormément au contact d’un gars pareil."

Mais à 20 ans, Arnaud Bouche progresse-t-il plus en s’entraînant avec un excellent gardien plutôt qu’en étant titulaire dans un autre club de D3 ou en P1? "C’est une très bonne question. Et je me la suis posée. J’ai eu des propositions cet été, en D3 et en P1. Mais en signant à Rochefort, je rejoignais un projet. Je ne voulais pas partir après un an, surtout après une saison où l’objectif n’a pas été atteint, dit-il. Tout le monde voulait que je reste au sein du club et je me sens bien. Mais je sais aussi que la maturité et l’expérience, je l’obtiendrai en jouant des matches. Donc, être doublure, cela ne doit pas durer pendant trop d’années." Autant dire que le téléphone d’Arnaud Bouche risque de sonner plus d’une fois cet hiver…