C’est vrai qu’on s’est vite mis à l’abri. Nous avions bien observé notre adversaire et j’avais demandé à mes joueurs de mettre directement la pression sur leur défense centrale. Ils ont parfaitement appliqué la consigne puisqu’après vingt secondes, on récupère le ballon plein axe et on plante le 1-0. Quand tu mènes dès la première minute, tu gagnes énormément de sérénité. Nous avons parfaitement géré le match par la suite, d’autant plus que deux autres buts ont vite suivi.

Les onze joueurs titularisés ce dimanche sont arrivés cet été, or on sent déjà pas mal d’automatismes. Durbuy est déjà bien rodé?

Le groupe a été totalement reconstruit, effectivement, mais nous avons déjà beaucoup travaillé. Depuis la reprise officielle, le 11 juillet, nous nous entraînons tous les jours, comme une véritable équipe professionnelle.

400 CV en France, 30 en Belgique

D’où viennent tous ces joueurs?

Essentiellement de la région parisienne, comme moi. Nous avons organisé des détections en France et en Belgique. Du côté français, nous avons reçu 400 CV et vu 80 joueurs à l’œuvre. En Belgique, seulement 30 CV sont arrivés sur notre table, et huit garçons ont été testés. Durbuy est totalement ouvert aux joueurs belges, mais le club a probablement une image étrange à leurs yeux.

Vos joueurs ne vivent que du football?

Ceux qui proviennent de la région parisienne, oui. Mais nous avons aussi cinq joueurs belges dans l’effectif (Bouyaalan, Turhan, Mbwebwe et les deux gardiens), qui ont conservé leur situation professionnelle d’avant.

Et vous?

Je vis également du football.

Les joueurs vivent tous ensemble toute la semaine?

Oui. Grâce à Naza, Ousmane Sow et nos soutiens brésiliens (le sponsor principal sur le maillot est une entreprise brésilienne de construction), nous avons la chance d’être très bien soutenus. Les garçons sont logés, nourris et blanchis, ils peuvent se concentrer à 100% sur le foot. Nous avons privatisé un hôtel que Thierry Vincent (NDLR, ancien président de Hamoir et citoyen de Bomal) a racheté à Hamoir, pour la saison.

Votre objectif cette saison?

Procurer du plaisir aux supporteurs et faire progresser les joueurs. Ils ont beaucoup de potentiel. Quant au classement, on fera le point à la trêve. Je ne connais pas assez la série.