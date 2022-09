Basket : Libramont chute déjà à Athus

Le coach libramontois Pierre Lesgardeur ne cherche pas d’excuse: "Les Athusiens ne l’ont pas volée. Ils en voulaient plus que nous et ils ont été plus appliqués. Ils se sont donnés à 100% pendant les 40 minutes, alors que nous avons eu des moments de faiblesse. J’ai aussi ma part de responsabilités. C’était un piège, on le savait. Mais on ne va pas mettre le feu à la maison. C’est un premier match. À nous à rebondir. Arlon (futur champion), avait perdu à Athus, l’an dernier, non?"