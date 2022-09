Aurélien Joachim (Ethe) : « L’équipe est encore trop fébrile »

Non. Je dois vous avouer que je ne lis pas ce qui s’écrit sur moi, donc ça ne me perturbe pas. Non, ici, il s’agissait surtout d’une réaction de l’équipe. Elle était indispensable parce qu’à Arlon, nous étions passés à travers. Il était hors de question qu’on reparte sur les mêmes bases que la saison passée.

Cette fois, peut-on parler de prestation vraiment aboutie?

Non, pas encore. On a connu un gros moment de flottement quand nos adversaires sont revenus à 2-1. Ça ne peut pas arriver, parce qu’on n’aura pas toujours la chance de mener 2 ou 3-0. L’équipe est encore trop fébrile par moments.

Conséquence d’une saison passée compliquée?

Peut-être, je ne sais pas trop. Tout ce que je sais, c’est qu’on a des joueurs de qualité et une équipe qui peut éviter ce genre de moment délicat.

Quant à vous, avec ce triplé, vous êtes définitivement lancé et désormais à 100% après avoir connu quelques tracas en préparation, liés à une douleur au genou?

100%, je ne pense pas. Je suis resté quelques mois sans jouer tout de même (NDLR: il avait mis fin à sa saison en janvier, à Differdange), mais ça revient tout doucement. Et je dois me réhabituer à jouer sur l’aile gauche après plusieurs années en pointe. J’ai des repères à retrouver, mais ça ne me dérange pas, je touche plus de ballons à ce poste. Et puis, tant qu’on gagne, peu importe où je joue.