Aabbou (Virton) prêté à Knokke

Un départ vient d’être acté à Virton à quelques heures de la clôture du mercato. Départ temporaire cependant, puisqu’il s’agit d’un prêt, celui du jeune médian Jamal Aabbou. Arrivé il y a un an de Lommel, Aabbou était peu utilisé en ce début de saison, moins que l’an dernier en tout cas et il vient de parapher un accord avec Knokke, l’un des favoris de National 1. Cela ne signifie pas que son avenir n’est plus à Virton puisqu’il venait d’y prolonger son contrat d’un an (avec option pour une campagne supplémentaire). "On va suivre son développement de près", indique Tom Van den Abbeele, le directeur sportif virtonais.