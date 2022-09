Trois petites secondes ont séparé les frères Pirot

Ils avaient clairement affiché leurs ambitions avant d’aborder cette vingtième édition du rallye de la Semois. Après avoir fait connaissance avec leur nouveau bolide la semaine précédente à l’occasion du rallye-sprint Micky (quatre spéciales), les deux frères étaient impatients de se mesurer sur une épreuve qui en comptait le triple. Au volant d’une Fabia R5, Dimitri (vainqueur au Micky) est très rapidement dans le rythme et termine la première des trois boucles avec une petite seconde d’avance sur Loïc et sa Citroën C3 R3. "J’ai frappé un grand coup lors du premier passage dans la longue étape de Bellefontaine", explique le futur vainqueur qui profite des quatre spéciales suivantes pour conserver la tête. Le duel à la seconde qu’il a engagé avec son frère Loïc va se poursuivre jusqu’à la fin de l’épreuve et un petit écart de conduite aurait pu priver Dimitri de la victoire. "Dans Gedinne, le dernier secteur chronométré, j’ai voulu faire un peu le show et je suis parti en tête à queue, heureusement sans conséquences, explique celui qui termine avec un très mince avantage de trois secondes. C’est une très belle expérience que je rêve de renouveler. Le duel avec mon frère a été génial et chaud tout au long de la journée. Qui plus est, remporter le vingtième édition est un honneur supplémentaire."