Sibret confirme, Manhay aussi

Auderghem 1 – Sibret 3 Six sur six pour Sibret qui entame sur les chapeaux de roue cette campagne. Maissin sort toutefois deux ballons chauds d’emblée et est secourue par son poteau au quart d’heure. En réaction, L. Bihain isole Mathieu (0-1). Les Sibrétoises s’offrent encore de belles opportunités avant la pause, sans conclure. Avant l’heure, les Bruxelloises égalisent sur penalty. Sibret a des ressources et fait la différence dans les dernier quart d’heure. Sur corner, le ballon aboutit à Dziechciarek dont le tir est imparable (1-2). Strepenne assure le succès d’une frappe puissante.