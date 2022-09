Aligné durant 90 minutes contre Hoffenheim, Thomas Meunier n’avait plus disputé un match complet avec Dortmund depuis l’ouverture du championnat face à Leverkusen, le 6 août. L’Ardennais, qui a été proche d’un passage à Barcelone au mercato, a livré un fort bon match. Incisif, il a notamment distillé deux centres qui auraient pu être mieux exploités par Hazard et Bellingham.

Siquet sur le banc

Hugo Siquet n’a pas participé à la victoire de Fribourg à Leverkusen (2-3). Il est resté sur le banc.

Durs moments pour Castagne

Réserviste contre Man United il y a une semaine, Tim Castagne a de nouveau débuté sur le banc face à Brighton. Il est cette fois entré après le repos, mais son équipe a sombré (5-2). Leicester est bon dernier, avec un point en six matches.

Henen pas repris

Courtrai, après avoir limogé Karim Belhocine, s’est imposé à Eupen. Mais sans Henen qui n’a pas été repris par Custovic, le nouveau T1. En face, Déom n’est monté au jeu qu’en toute fin de partie.

Retour gagnant de Cachbach

De retour à Seraing, où il a été transféré définitivement, l’Attertois Mathieu Cachbach était aligné d’emblée à Malines. Où il a livré une fort bonne prestation en médian défensif. Auteur d’un assist sur le 3ebut, il était aussi à la base du 1er. Valentin Guillaume n’a pas été repris tandis que Timothy Martin s’asseyait pour la première fois sur le banc.

Emond remplacé au repos

Même s’il a secoué la barre d’un coup de tête, Renaud Emond demeure dans le creux. L’avant-centre gaumais s’est montré assez discret avec le Standard face à Ostende et il a été doublé au repos.

François exclu

Anthony Moris, qui a connu une soirée difficile à l’Antwerp jeudi (où François a joué une demi-heure), n’a pu garder ses filets inviolés hier à Waregem. Habitué aux clean-sheets la saison passée, le portier habaysien de l’Union n’a plus gardé le zéro depuis le 2 août et la venue des Rangers. Il pensait bien y parvenir hier, mais il a encaissé un but dans les arrêts de jeu. Dans la foulée, Guillaume François, entré pour l’ultime quart d’heure, a été exclu pour un tacle fautif.

Deux fois le banc pour Lesquoy

Après avoir été aligné 90 minutes contre Telstar, pour la seule victoire de Willem II jusqu’ici en D2 hollandaise, Thibaut Lesquoy est retourné sur le banc pour les deux matches suivants. Il est monté dix minutes contre les espoirs d’Utrecht lundi, puis un quart d’heure vendredi, face à La Haye.