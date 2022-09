" Je suis content, commente le coach Marc Hawley.C’est une bonne victoire, et sans Sturam(NDLR: absent) . L’attitude a été présente. Les gars ont chaque fois eu une bonne réaction après un moment creux."

Wuidar se met en évidence en début de match du côté liégeois et la réponse vient de Pierre, Dekeyser et Hissette. C’est ensuite Geubel qui prend le relais, avant unmissile de Dubois. Neufchâteau a les commandes, mais Sprimont, qui s’impose dans la raquette avec Van den Brule et Meunier, n’est pas loin (23-20). Les Liégeois prennent même l’ascendant dans le deuxième acte."On avait le contrôle du rebond, note Marc Hawley.À ce niveau-là, ça allait. Mais on s’est fait dominer dans le jeu intérieur."

Les Ardennais optent pour une défense en zone, afin de fermer la raquette, et ils reprennent le match en mains. Ils ne laissent quasiment plus rien passer derrière et limitent Sprimont à 8 points en 10 minutes durant le troisième quart-temps. Devant, le duo Geubel-Dekeyser sonne la charge. Neufchâteau attaque l’anneau et s’échappe à 61-50 à la demi-heure.

Les Liégeois n’abdiquent pas. Meunier et Nzisabira répliquent à Démoulin et M. Bizimana (67-55 à la 35’). Àtrois points, Meunier ramène les siens à 68-60 (37’). Marc Hawley rappelle ses troupes à l’ordre et Pierre et Geubel relancent le BCCA. Nzisabira ajoute unebombe(72-63), mais Démoulin et Geubel mettent fin au suspense avec troismissilesdans les deux dernières minutes: 85-68 score final.

" On a augmenté notre intensité et on a été plus agressif quand il le fallait, glisse le coach.Alexis (Pierre) a mis du rythme. Maxence (Dekeyser) a été très bon sur contre-attaque et sur jeu placé. Les Bizimana ont amené pas mal d’énergie en venant du banc. Lucas (Démoulin) aussi. Il a apporté en deuxième mi-temps. Simon Hissette a fait du travail dans l’ombre et Pierre Geubel retrouve ses marques. C’est positif."

Neufchâteau disputera ses deux dernières rencontres de la poule en déplacement. Tout d’abord, ce prochain jeudi à Vilvorde (TDM2), puis samedi à Donza, futur adversaire en championnat.