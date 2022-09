Nassogne corrige Érezée, Waha remonte 3 buts

Waha-M. 3 - Tenneville 3

Un match que les deux équipes n’oublieront pas à plus d’un titre. Une première période marquée par des trombes d’eau, puis une fin de match folle qui voit les visités remonter trois buts. Les Bleus se pensaient sur le velours après l’autogoal de Pirlot et le doublé d’A. Neu (0-3 à l’heure de jeu). Roisin sonne alors le réveil des siens d’un but"venu de nulle part", comme le souligne son coach Kevin Dachelet (1-3). Keirse confirme la résurrection des Famennois (2-3). Et c’est L. Lecarte qui arrache le partage à la 95' (3-3)."On revendique trois penaltys, dont deux évidents, et eux regrettent des arrêts de jeu trop longs", explique encore le mentor visité.

Roy 3 – Petit-Han 2

Encore une nocturne palpitante. Roy arrache la victoire dans les derniers instants. Si Meunier ouvre la marque après le quart d’heure pour confirmer la domination locale, Bissot égalise avant la pause, puis Marion fait parler la poudre en profitant d’hésitations défensives (1-2). Les visités n’ont pas dit leur dernier mot avec la rentrée fructueuse d’Hugo "Bacon" Closon. Il rétablit la parité à dix minutes du terme, puis offre la victoire aux siens durant le temps additionnel d’une frappe des 25 mètres (3-2).

Harre-M. 1 - Houffalo. B 1

"On sort de ce match avec un goût de trop peu,s’attriste le coach visiteur David Bouillenne.On a eu les opportunités pour prendre les trois points en fin de partie."Les visités prennent l’entame de la rencontre à leur compte et le but de Lalloyer tombe logiquement (1-0). Peu après le quart d’heure, Chisogne rétablit la parité (1-1). Le jeu s’équilibre. Coenen remporte son duel face à Roberty. Dans le final, Putz et Chisogne ont le but de la victoire au bout du pied, mais ne concrétisent pas ces belles opportunités (1-1).

Nassogne 5 – Érezée 1

"C’est un de nos plus mauvais matchs depuis bien longtemps,se désole l’entraîneur visiteur Nicolas Walhain.Oui, Nassogne a une très belle équipe, mais on doit avoir plus de répondant."Nassogne a dominé le match au sommet de la tête et des épaules avec une maîtrise du jeu et bien plus de réalisme. Dès la 5', Fallay est bien lancé par Knis (1-0). Fievet tente de réagir avec une belle demi-volée, mais Ninane est attentif. Au quart d’heure, un coup franc de Knis est repiqué par Petrix et Philippe fait mouche dans le petit rectangle (2-0). On retrouve Fallay pour filer en profondeur et profiter d’une défense visiteuse amorphe (3-0). S. Mustafaj se promène aussi dans la cage des Canaris (4-0). Minique sauve l’honneur, mais Nassogne ajoute une perle quand un centre de Pierre est détourné par Otlet dans son but (5-1).

Aye 3 – Marloie B 4

"Il y a eu des buts, mais le match a été assez fermé, il n’y a pas eu d’autres opportunités", explique le coach des Godîs Pierre Pirotte. Poncin file en profondeur pour l’ouverture du score (1-0). Réaction du buteur adverse Kalombo, à la bonne place après une frappe sur le poteau (1-1). Après la pause, Poncin se fait accrocher et Vincent concrétise (2-1). Barazouk place sa tête sur un corner et Ducastel envoie un missile des 30 m (2-3). Poncin pense offrir un point aux visités, mais Marloie hérite d’un penalty contesté: Ducastel ne se fait pas prier (3-4).

Halthier 2 – Gouvy B 1

Beau succès des Nordistes qui profitent d’un autogoal de Therer pour ouvrir la marque (1-0). Il faut attendre près d’une heure pour voir Amaury rétablir la parité grâce à une frappe lobée (1-1). Grégoire qui transforme un penalty pour offrir la victoire à ses troupes alors que les Orangés terminent la partie à dix après l’exclusion de Grandjean (2-1).