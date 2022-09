Muno, seul maximum après deux journées

Nothomb B 0 – Assenois B 2

Après sa défaite 0-3 contre Habay, Assenois devait se reprendre etil l’a très bien fait en allant s’imposer à Nothomb, qui connaît une seconde désillusion après son élimination en Coupe. Une victoire visiteuse méritée, selon un Jean-Christophe Koenig heureux du travail défensif fourni par ses hommes. Dans un match équilibré, Raguet, qui faisait son retour, ouvre le score à la 15’. Warny inscrira le second but peu avant la mi-temps. Assenois manquera même l’occasion de creuser l’écart en seconde période.

Marbehan 1 – Gérouville 1

Partage logique entre deux équipes qui n’avaient pas encore pris de point et attendront donc encore un peu avant de fêter un premier succès. À la demi-heure, D. Wathelet met Marbehan devant au prix d’une frappe venue d’ailleurs. Juste avant la pause, Georges remet toutefois les deux équipes à égalité."Le score final est assez logique,juge Fréderic Watelet, le délégué gérouvillois.Mais nous manquons cruellement de concrétisation devant le but et nous devons absolument travailler ça."

Léglise 2 – Villers-devant-Orval 2

Léglise, tout comme Villers, voulait confirmer son bon début de saison avec une deuxième victoire. Et il va très bien entamer la rencontre, Massut ouvrant la marque au bout d’un quart d’heure. Wauthier fait le break, mais à l’heure de jeu, Bigero réduit l’écart pour Villers. À la suite d’une faute de main, l’équipe visiteuse obtiendra un penalty que Gaëtan Simon se chargera de transformer.

Florenville B 1 – Muno 2

Florenville aura fait douter Muno quelques minutes. Sur la seule véritable occasion des visités, qui plus est un penalty, Mohammed Mani va en effet ouvrir le score (1-0). Mais Muno va vite réagir dans ce derby, par l’intermédiaire de Spellier (1-1)."Tout le match, nous avons poussé, mais nous sommes tombés sur un excellent gardien qui est sorti vainqueur de quatre ou cinq face-à-face, puis qui a été sauvé par la barre. Mais au final, cela a fini par payer", commente le joueur-entraîneur de Muno Julien Salpetier, qui s’est chargé lui-même du but victorieux. Muno est la seule formation de la série à compter le maximum de points après deux journées.

Habay-la-Neuve B 1 – Bouillon A 1

Dans ce match opposant deux favoris, les deux équipes se sont quittées dos à dos, contrairement à cinq jours plus tôt, quand les Habaysiens, en Coupe, avaient pris le dessus sur des Bouillonnais remontés sur l’arbitrage. Point de vainqueur cette fois et des Habaysiens un peu déçus."Malheureusement, nous prenons un but à la suite d’une erreur individuelle qui profite à Klaus(20’, 0-1), commente Jonathan Michaux.Avec sept des onze titulaires qui sont nés en 2004 ou 2005, nous sommes remontés sur le terrain avec plus d’envie en seconde période."Les Habaysiens sont parvenus à égaliser via l’inévitable Kobs (63’, 1-1)."Et je pense qu’avec un peu plus de patience, on aurait pu prendre les trois points, poursuit le joueur-entraîneur habaysien.Leur gardien (NDLR: Larchez)s’est occasionné une entorse au premier time, je lui ai fait un tape pour qu’il puisse continuer à jouer et il a permis à Bouillon de repartir avec un bon point."

Sainte-Cécile 5 – Habaysienne B 2

Très belle réaction de Sainte-Cécile après sa défaite de la semaine passée, grâce au triplé de Chauffour et au doublé de Barré. Même si Habay a ouvert le score, via un auto-but de Mathias (0-1), et réduit l’écart ensuite par Sauvage à un quart d’heure du terme (3-2), l’équipe locale aurait pu inscrire davantage de buts si le jeune Émilien Wathelet n’avait livré une très bonne prestation dans la cage habaysienne.