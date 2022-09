Rien que les Batifer, PowermaXx, TNTB et Team Positive Attitude réunis, 140 dossards avaient filé dans notre province. Ajoutez à ce contingent des éléments du CCC Tri ou de la jeune section triathlon de l’École VTT Haute-Ardenne (VCHA) et de nombreux autres Luxembourgeois avec dans la colonne club la mention "individuel", et le compte était bon. Rien d’étonnant dès lors à ce que plusieurs de nos représentants figurent dans le livre des records, notamment des chronos par catégorie sur l’épreuve reine, le XL. À l’image de Stéphanie Louppe et Philippe Dubois, un statut que tous deux ont assumé à la perfection.

Non contente d’encore triompher en 40-44 ans, Stéphanie Louppe, 15eféminine, a aussi été la plus rapide des amateures. La PowermaXx a laissé la 2enon-élite à 10 minutes, après avoir avalé en 5 h 28 un parcours comprenant notamment neuf ascensions à vélo (3 fois le Poli, les cols de Feignes et de Grosse Pierre). Bref, à un bon mois des Mondiaux Ironman à Kona, elle est déjà en belle forme. Philippe Dubois, du VCHA, s’est lui offert un 3ebouquet consécutif en 55-59 ans (5 h 33).

Déom 1erprovincial

Émilie Lacourt est aussi montée sur la plus haute marche, en 35-39 ans, en 5 h 54. Une première pour la Batifer à Gérardmer. La Borquine ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Elle disputera le 17 septembre un 2eIronman cette saison, après sa 2eplace en dames à l’Alpsman en juin.

Mais elle ne sera pas seule puisqu’elle offrira ses yeux à un triathlète namurois malvoyant sur l’Ironlakes. Son guide habituel, Raphaël Kergen, blessé, avait lancé un appel pour le remplacer. Vingt-six candidats s’étaient manifestés. Il a retenu Émilie.

En 35-39 ans toujours, son équipier Julien Déom a goûté à la 3emarche du podium masculin. Le Libinois finit premier provincial, 49esur 1493, et 21eamateur. En 5h 05.58, il explose d’un quart d’heure son record à Gérardmer. D’excellent augure aussi en vue du Mondial à Kona.