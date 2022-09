Les Rochois méritaient mieux

Après son cinglant revers à Sart le week-end dernier, La Roche avait à cœur de relever la tête devant ses supporters. Et on peut dire que les hommes de Simon ont fait le job en mettant du cœur à l’ouvrage samedi soir. Sur un terrain de Bérisménil en parfait état, ce sont pourtant les Bastognards qui prennent le jeu à leur compte dès l’entame de match. Après dix minutes de jeu, Camara prend la défense de vitesse, mais sa frappe puissante passe de peu à côté de la cage de Catania. Quelques minutes plus tard, Bastogne assoit sa domination via une rose de Guillaume. La Roche réagit mais se montre brouillon dans la construction. Les phases arrêtées magistralement données par Prévot inquiètent quelque peu la défense adverse. Gruslin provoque un (léger) penalty que Volvert se charge de convertir. La Roche s’installe ensuite dans le camp bastognard et se crée quelques occasions. Prévot et Van Geen poussent Labranche à la parade avec deux lourdes frappes juste avant la mi-temps.