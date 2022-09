Les Messancéens reviennent de loin

Autelbas 4 – Meix-le-Tige 3

Devant une assistance fournie après la présentation des équipes de jeunes, les Verts démarrent pied au plancher. Magnette place à la gauche de Dia (1-0, 2’). Les Meixois réagissent et prennent le jeu à leur compte. Ndong égalise après un corner mal dégagé (1-1, 10’). Un quart d'heure plus tard, une mauvaise relance de la défense locale permet à Camara de filer seul (1-2). Sur corner, Bakayako trompe son propre gardien (2-2, 30’). Les esprits s’échauffent et le retour aux vestiaires est chahuté. Muric prend sa chance au 20 m (3-2, 63’). Tout juste monté au jeu, Modesto surprend Mies d’un splendide lob des 35 m (3-3, 79’). À trois minutes du terme, Muric est accroché juste devant le grand rectangle. Il botte le coup franc sous le mur (4-3). Dans les derniers instants, Meix pense égaliser mais le but est annulé pour une faute sur Mies.

Ethe B 7 – Tontelange B 3

Philippe Gomrée, le coach des Verts, saluait la belle prestation de l’adversaire: " Tontelange a une belle jeune équipe avec quelques individualités intéressantes comme V. Bernard. On a fait un match sérieux et appliqué, mais c’est dommage d’encaisser trois buts." Collin profite d’une erreur de David (1-0, 16’). V. Bernard égalise dix minutes plus tard (1-1). Collin (2) et Lescrainier assomment les Spurs (4-1). Après le repos, Lescrainier imite Collin en signant un triplé grâce à deux splendides frappes en pleine lucarne. Entre ces deux buts, V. Bernard s’était offert un doublé (6-2). Monté au jeu quelques minutes plus tôt, Pacolli alourdit la marque avant que Cousin fixe les chiffres.

Aubange B 0 – Athus 7

Raphaël Muller, le coach des Métallos, ne boudait pas son plaisir: " On a fait le match parfait. On a gagné les duels, on a eu la possession et on était présent physiquement. On est passé en 3-5-2 après le repos et cela les a tués." Dès la 5’, Chisogne met les visiteurs aux commandes (0-1). À la demi-heure, Ferreira envoie un missile des 20 m (0-2). Quatre minutes plus tard, Diogo fait 0-3. Il s’offre un doublé après le repos (0-4). Ferreira l’imite (0-5, 60’). Afif et Guedes salent l’addition du derby (0-7).

Halanzy 4 – Waltzing 1

Raoul Lambert, l’arbitre occasionnel du jour et président des Miniers, reconnaissait que son équipe avait manqué sa première mi-temps: " On a eu du mal à entrer dans le match. Waltzing a dominé le premier acte. On est revenu avec de nouvelles idées après le repos et on a déroulé. Le résultat est logique. Les jeunes doivent apprendre à commencer le match directement." Au quart d’heure, China lance les hostilités (0-1). À la reprise un doublé de Migeaux assomme les Oranges (2-1, 48’). Dans le dernier quart d’heure, T. Valentin s’offre également un doublé (4-1).

Saint-Mard B 6 – Rachecourt 1

Joachim Contant, le coach des Bleus, était satisfait du jeu de son équipe: " L’avance au repos était méritée. On était au-dessus d’eux physiquement. On a dû jouer sur le terrain B à cause d’un meeting d’athlétisme et ce n’était pas évident. Néanmoins, on a bien joué. Notre jeu se met en place petit à petit." Dès la 6’, Yans met les Bleus aux commandes. Trois minutes avant le repos, Gauthiez double la mise (2-0). Devaux puis Ketels, très en verve, salent l’addition (4-0). Henrot sauve l’honneur des visiteurs (4-1, 67’). Les deux remplaçants Herman et Thiriot creusent encore l’écart (745’et 85’).

Ste-Marie/Semois 2 – Messancy B 2

Fabrice Bergmann, le coach des Verts, était déçu d’avoir laissé filer la victoire: " La première mi-temps est équilibrée. On manque une énorme occasion. En deuxième, je passe à deux avants. On mène 2-0 et ils sont réduits à dix. Ce n’est pas un mauvais point, même si au vu des circonstances, on doit gagner." Après le repos, Habay s’offre un doublé (0-2, 60’ et 68’). Entre les deux buts, Glineur reçoit un second bristol pour rouspétance et laisse les Messancéens finirent la rencontre à dix. Grandjean relance pourtant les Zèbres sur penalty (2-1, 77’). À quatre minutes du terme, Biname arrache l’égalisation (2-2).