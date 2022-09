Le résultat, pas la manière

Une analyse un peu dure mais qui n’étonne pas, quand on connaît le degré d’exigence que Samuel Petit réclame. Parce que dans l’ensemble, on peut dire que les Habaysiens ont plutôt bien maîtrisé leur sujet. Une défense bien en place avec un Vialette au sommet de son art et Reichert toujours prêt à sortir un arrêt, voire un penalty, dont il a le secret. Et clairement à l’heure de jeu, la messe aurait dû être dite tant les occasions se sont succédées. Et comme c’est souvent le cas dans ces moments-là, à force de galvauder, on donne l’occasion à son adversaire de revenir."On a clairement plus souffert en deuxième période, notamment avec l’entrée au jeu du remuant numéro 23 (NDLR: El Farsi),mais à côté de cela, on est passé plusieurs fois à côté de buts qui auraient dû nous permettre de faire le break. On a donné l’occasion à l’adversaire de revenir dans le match, mais on a aussi pu compter sur une grosse prestation d’Alois Reichert. On sent qu’il a passé un palier par rapport à la saison dernière et la présence de Thibaut (Bartholomé) sur le banc le pousse à être à son meilleur niveau. C’est un luxe pour moi d’avoir deux gardiens de ce niveau et je sais que je pourrais faire mes choix en fonction de la forme de l’un ou de l’autre, tout au long de la saison."

En attendant, au coup de sifflet final, voilà les Habaysiens avec deux victoires en deux rencontres, face à des adversaires que beaucoup pointent dans le Top 5 en fin de saison. Autant dire que ces victoires doivent donner un gros capital confiance à l’équipe, qui va pouvoir compter sur le retour de Serwy dès le week-end prochain et d’autres éléments dans les semaines à venir.

HERSTAL:Fillieux, Audoor (46’, El Farsi), Goblet, Ljubic, Benothman, Karatas, De Brouwer, Jamart, Servais, El Guendi (40’, Botterman)., Bamona (72’, Sixset).

HABAY:Reichert, Gillet, Vialette, Reyter (62’, Grévisse), Déom, Toussaint, Ajavon (72’, Herman), Ansion, Molinari, Molnar (62’, Léonard).

Arbitre:M.Martinez

Cartes jaunes: Herman, Vialette, De Brouwer, Karatas.

Assistance:80

34’,superbe sortie de position d’Ajavon, s’en suit un caviar de Copette pour Molinari mais celui-ci perd son face-à-face.

42’,frappe puissante de Molnar des 30 mètres. Fillieux ne peut que repousser dans les pieds de Copette, qui place hors de portée du gardien (0-1).

43’,Reyter commet l’irréparable, mais Reichert sort le penalty botté par Ljubic.

62’,pour son premier ballon, Léonard adresse une frappe que tout le monde voit gagnante, mais Fillieux sort une parade trois étoiles.

73’,Léonard et Copette se présentent seuls face à Fillieux. Le premier sert le second qui frappe sur le poteau.

78’,Reichert se montre à son tour décisif sur une frappe d’El Farsi.