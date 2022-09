L’apothéose pour Louis-Marie Liban

L’aventure s’est poursuivie pour l’équipe messieurs + de 35 ans qui a remporté le titre de championne de la région Namur-Luxembourg et a pu participer aux interrégions. S’ils ont évincé Saint-Vith, les champions de la province de Liège en 1/8ede finale, les Transinnois n’ont rien pu faire contre les champions du Brabant flamand, le Brusselse de Wemmel, équipe très sympathique, mais où, de manière stricte et étonnante, il est interdit de parler une autre langue que le flamand. Louis-Marie Liban, le capitaine et tête de pont, blessé, est malheureusement resté sur la terrasse qui surplombe les trois terrains en terre battue pour constater l’impuissance de son équipe composée de Carlos Deprez, Robert Vankan, Philippe Guillaume, Stefano Haut et Guy Halbardier.

Louis-Marie, vous êtes aujourd’hui un pilier du club comme vice-président, capitaine de deux équipes et vous aidez pour la formation des jeunes. Comment avez-vous débuté le tennis?

La commune a construit un terrain que nous devions partager avec le volley. Auparavant, il fallait se déplacer à Bouillon ou à Wellin pour jouer au tennis. Le succès a été tel que chaque membre n’avait le droit que de jouer deux fois par semaine. Moi, je n’aimais pas tellement l’entraînement, mais je jouais en interclubs et j’écumais tous les tournois. Malgré cela, j’ai atteint un classement de C15.4

Comment a évolué le club?

Petit à petit, il a grandi. Le cabanon a été remplacé par un bâtiment en dur. D’autres terrains en french-court sont venus s’ajouter. Nous louons la salle de Libin pour donner des cours à une quarantaine d’enfants du village. J’aide Tanguy Toussaint et nous faisons du bon boulot.

Comment vous est venue cette idée d’inscrire cette équipe en interclubs?

Plusieurs joueurs comme Philippe Guillaume ont arrêté de jouer au tennis et s’y sont remis. Un gars comme Carlos Deprez n’avait quasiment jamais tenu une raquette en main. Avec ses jambes qui courent partout et son talent inné, il a embêté pas mal de joueurs classés. Nous avons une bonne ambiance entre nous et nous sommes déjà partants pour recommencer l’aventure l’année prochaine.