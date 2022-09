J’avais un peu mal partout, mais moins que vendredi matin. Nous avions inversé les rôles jeudi, à l’entraînement. C’est notre gardien, Amory Prince, qui m’a donné une séance spécifique. Il m’a infligé ce que je lui fais subir le reste de la saison. Mais à 36 ans, on encaisse moins bien les chocs qu’à 25 (rires).

À quand remontait votre dernier match?

À avril 2018 avec Halthier, en P2. J’avais raccroché cette année-là pour me consacrer à ma vie de famille et à la construction de ma maison. Depuis cette date, je n’avais joué qu’un simple match de préparation avec Sart et disputé le tournoi de sixte des vétérans de Gouvy, avec mes copains Olivier Remacle, Lionel Creppe, Jonathan Dewalque… Mais je fais pas mal de course à pied pour garder la forme.

Les réflexes de gardien sont vite revenus?

Oui. Même si je n’avais plus joué depuis un moment, je reste dans le bain puisque j’entraîne les gardiens de Sart, ainsi que les jeunes keepers de la JUNA (association de jeunes formée par les clubs de Sart, Salm et Lierneux). J’ai simplement dû ressortir mes gants de compétition, que je n’avais plus enfilés depuis longtemps.

Ce dépannage (Amory Prince était suspendu) n’était pas du tout dans vos plans, si?

Non, puisqu’il y a un deuxième gardien dans le noyau. Mais c’est Quentin (Faymonville, le T1) qui a pris la décision de m’aligner plutôt que Robin (Lugentz). D’une part, pour ne pas déforcer l’équipe B. D’autre part, pour ne pas lui mettre trop de pression. Ce déplacement à Chaumont constituait déjà un match important pour Sart et aligner un jeune gardien dans ce contexte, ce n’était pas lui rendre service. Moi, à 36 ans, avec mon expérience, je n’avais rien à perdre.

«Schinckus, fais gaffe, il shoote de partout!»

La décision de Quentin Faymonville vous a surpris? Robin Lugentz n’est pas trop vexé?

J’ai été un peu étonné, oui. C’est une situation un peu spéciale. Mais je n’ai pas encore parlé avec Robin. Il faut garder un climat serein, on bosse ensemble tous les mardis. Mais ce n’était qu’un match. Robin a tout l’avenir devant lui, il va continuer à grandir et sa chance viendra.

Vous n’avez ressenti aucun stress avant le match?

Je mentirais si je répondais «non». Bien sûr que j’étais un peu stressé (rires). Commencer un match important en P1 à 36 ans, après quatre ans sans jouer et avec une seule semaine de préparation dans les jambes, ce n’est pas un cadeau. D’autant plus que la pluie s’est invitée en début de match, rendant les conditions de jeu totalement différentes de celles de l’échauffement.

Le premier ballon est toujours important pour un gardien?

Oui. Là, j’ai reçu une passe pour le moins délicate d’un coéquipier. J’ai dû effectuer un contrôle de la poitrine, mais cela s’est bien terminé. Quand tu réussis ta première intervention, tu engranges déjà beaucoup de confiance.

Un gardien qui n’a plus joué depuis quatre ans, une carte rouge après 25 minutes, un coup franc sur le poteau, un penalty concédé… Et au bout du compte, Sart garde le zéro. Un petit miracle, non?

(rires). C’est vrai qu’en prenant tous ces éléments en compte, on s’en sort bien. Mais chapeau à mes coéquipiers, qui ont compensé leur infériorité numérique par un engagement de tous les instants. Je n’ai pas eu énormément de boulot, au final, alors qu’on a joué plus d’une heure à dix.

Pas énormément de boulot, mais une belle claquette à un quart d’heure du terme!

Oui, la vidéo de cet arrêt tourne sur les réseaux sociaux, suscitant pas mal de réactions de mes vieux copains. Je suis content de l’avoir sortie, celle-là, parce que si les Chaumontois font 1-2 à quinze minutes de la fin, ils prennent à coup sûr un ascendant psychologique sur nous. D’autant plus qu’ils avaient déjà remonté deux buts à Oppagne le week-end précédent.

Oppagne où Jonathan Schinckus avait égalisé dans les arrêts de jeu. En tant que gardien, vous le craigniez particulièrement avant ce match?

Oui, Olivier Remacle m’avait mis en garde: «Schinckus, fais gaffe, il shoote de partout!» Mais je le connaissais. Avec lui, il faut être attentif en permanence. Il peut décocher un missile à n’importe quel moment, dans n’importe quelle position et de n’importe quel endroit. D’où qu’il shoote, c’est toujours cadré. Il a un sens du but incroyable. Heureusement, mon poteau m’a sauvé sur son coup franc.

L’appétit vient en mangeant. Impatient de rejouer?

Non, non, j’ai pris du plaisir samedi, mais ce n’était qu’un simple dépannage. Mon corps m’a rappelé cette semaine qu’il avait 36 ans. Puis avec mes deux gamins qui jouent au foot, je ne suis pas disponible tous les week-ends.