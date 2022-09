Cette fois, Givry n’a tenu que 18 secondes

3-0 après 16 minutes

Étonnamment solide le week-end précédent lors de son entrée en matière face à Mormont (défaite 0-1), le Givry nouveau a, cette fois, explosé en moins de vingt minutes. Une passe approximative de Koné à son milieu défensif Quinas, une remise ratée de ce dernier vers le gardien Médard, et Rodrigues faisait déjà 1-0 après 18 secondes de jeu. Le deuxième but tombait à la 10’, le troisième à la 16’: 3-0, la messe était déjà dite."Ces trois buts, nous les offrons sur un plateau à notre adversaire,se désolait le mentor givrytois Frédéric Herinckx à l’issue de la rencontre.Mais j’estime le score final très sévère pour mon équipe, dont l’état d’esprit a été irréprochable jusqu’au bout. Personne n’a râlé. Durbuy a une belle équipe, mais dans le jeu, je n’ai pas senti qu’ils étaient largement au-dessus du nous. En revanche, ils se sont montrés beaucoup plus efficaces à la finition. Durbuy a sept ou huit occasions, il en met cinq au fond. On en a 25 ou 30, on ne conclut pas une seule fois. Il y a des jours comme ça. Mais comme on dit, il vaut mieux perdre une fois 5-0 que cinq fois 1-0."

L’objectivité nous oblige à nuancer les propos du mentor givrytois. Certes, les siens ont touché les bois à deux reprises (la première fois à 3-0 sur un tir de Lukas Dufrasne, la seconde à la 90’ sur une tête de son frère Mathéo) et ils n’auraient pas volé un ou deux buts, mais le décompte des occasions franches penche, largement, en faveur des Durbuysiens. Non contents d’en planter cinq, ils ont forcé Médard à la parade à cinq reprises et ont aussi vu Nkomb Nkomb rater l’immanquable au petit rectangle. À l’autre bout du terrain, Zalli n’a dû sortir le grand jeu qu’une seule fois, face à Kambuania, juste avant le 3-0.

«Procurer du plaisir aux spectateurs»

Si Givry est, logiquement, encore en rodage, les Durbuysiens, eux, semblent déjà bien dans le rythme de la D3. Du pressing, de la précision dans le jeu long, beaucoup de mobilité, une certaine maîtrise dans la circulation du ballon, de l’impact dans les duels: cette équipe a tout pour tenir la route dans cette division, en tout cas sur son terrain synthétique."Mais je ne crains pas les conditions hivernales,prévient déjà le coach Rajabou Issa, sourire aux lèvres.Je connais la Belgique, je suis ici depuis trois ans. Je sais à quoi m’attendre. La seule inconnue réside dans le niveau de la série. Je ne la connais pas suffisamment. Nous verrons où nous sommes dans le classement à la trêve et nous définirons notre objectif en conséquence. Ce qui m’importe le plus actuellement, c’est de procurer du plaisir aux personnes qui viennent voir nos matchs et de faire progresser mes joueurs."

Pas sûr que les observateurs luxembourgeois se passionneront pour une équipe qui n’a pas d’identité à leurs yeux et qui joue dans un "stade" dépourvu de buvette, mais si l’on ne tient compte que de la qualité du football, il est vrai que ce Durbuy-là est assez plaisant à voir jouer."C’est le début d’une grande d’histoire", scandait même un joueur, sans doute un peu euphorique, au coup de sifflet final…

DURBUY:Zalli; Semedo (62’, Bouyaalan), Njamen, Da Silva, Kiwobo; L. Batantou (54’, Mbwebwe), Lumbila Tabu (76’, Abdulbaki), Rodrigues; Bitumazala, Kanouté, Lumbaki (62’, Nkomb Nkomb).

GIVRY:Medard; L. Dufrasne (46’, Abderrabi), Djouogoua, Kone, Khelil; Quinas, Djouahir, Wérard; Kambuania (79’, M. Dufrasne), Goury, Weishaupt (65’, Gabiam).

Arbitre:A. Urbain.

Assistance:50.

Cartes jaunes:Djouogoua, Semedo, Lumbila Tabu.

Buts:Rodrigues (1’, 1-0); Semedo (10’, 2-0); Lumbaki (16’, 3-0); Nkomb Nkomb (70’ et 74’, 5-0).