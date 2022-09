Armous et… Mosquera mettent Libramont au tapis

Mais même sans la rouge, Mormont était nettement mieux dans le match que Libramont où Lefort occupait une position plus centrale. Avant l’exclusion de Mosquera, qui a eu le don d’énerver plusieurs libramontois, Mormont dominait déjà la rencontre. Deux corners après huit minutes, quatre au quart d’heure, une possession largement en sa faveur, la troupe de Philippe Medery a montré un meilleur visage que celui affiché la semaine précédente a Givry. Et sans un retour de Grandjean sur sa ligne et une détente de Delmé sur une tête de Dardenne, Mormont aurait mené plus tôt dans cette rencontre.

Libramont, de son côté, pourra regretter le manque de justesse dans les reconversions. Car avant le 1-0, les Mauves auraient pu inquiéter Malela s’ils avaient mieux exploité les espaces laissés par Mormont. Mais finalement, mis à part sur une reprise de Lefort après un centre de Vandaele, Malela n’aura quasiment jamais vu le ballon séjourner dans son grand rectangle."On a senti une équipe lourde, empruntée. Nous avions mis des choses en place et nous avons fait tout le contraire,soupire Samuel Bodet.Nous avions dit qu’il ne fallait pas laisser de l’espace dans le dos et pourtant, nous l’avons fait. Même avant la rouge, on a senti une équipe qui plongeait directement. Ce qui me déçoit, c’est que même quand nous n’avions plus rien à perdre, nous n’avons même pas essayé de jouer. J’ai vu des choses qui ne sont pas permises. Si on veut faire quelque chose de bien, et je suis persuadé que c’est possible, il faudra plus."

Sur du velours à la pause, Mormont a le bon goût de continuer à jouer. Directement récompensé grâce au remuant Amrous, Mormont enfonce le clou. Toujours via Amrous, qui risque de hanter les nuits des défenseurs libramontois cette semaine. Si Lefort sauve l’honneur sur un penalty très généreux, Keysers fixe le score et permet à Mormont de réaliser le 6/6."Au milieu de premier acte, on a remis Keysers en sentinelle pour avoir un peu plus d’impact avec Dardenne et Lecerf,dit Philippe Medery.Cela a bien fonctionné. Nous étions bien dans le match dès le départ. Le bémol, c’est notre manque de sérénité en possession de ballon."

MORMONT: Malela, A. Keysers, Crevecœur, Lo Monte, Renard (72’, Amhauch), Lecerf, Dardenne, D. Keysers (76’, Godelaine), Lambert, Amrous, Lomma (64’, Hansoulle).

LIBRAMONT:Delmé, Grandjean, Nelisse, Robinet, Keller (56’, Richard), Nkokolo (56’, Giboux), Mosquera, Lefort, Vandaele (63’, Mezouari), Roset, Minthe (81’, Baudot)

Arbitre: D. Bertholet

Buts:Lo Monte (30’, 1-0), Amrous (42’, 2-0), Amrous (46’, 3-0), Amrous (54’, 4-0), Lefort (60’, 4-1), A. Keysers (87’, 5-1).

Cartes jaunes:Lomma, Nelisse, Lecerf, Dardenne, Robinet.

Carte rouge:Mosquera (28’, 2CJ)

Assistance:140 Note du match:6

28’, averti trois minutes plus tôt, Mosquera, nerveux depuis le début du match, arrive semelle en avant sur Lecerf à mi-terrain. Deuxième jaune logique.

30’, cinquième corner pour Mormont. Lo Monte arrive en pleine course et place une tête gagnante (1-0).

42’,après une rentrée bêtement concédée par Keller, Mormont joue rapidement, Lancé en profondeur, Amrous, hors-jeu au départ de l’action, efface Delmé avant de placer au fond (2-0).

46’,un deuxième ballon est repris de volée par Amrous au ras du poteau (3-0).

54’,aux prises entre Roset et Nelisse, Amrous parvient à se mettre sur son pied droit et à enrouler dans le petit filet opposé (4-0).

60’,Lefort obtient un penalty et transforme (4-1).

61’, Vandaele déborde dans le rectangle et glisse à Minthe qui envoie sur la barre.

87’, après un corner, Amrous récupère et centre pour Keysers (5-1).