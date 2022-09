Les premières banderilles sont à l’apanage des promus, mais la première réaction locale sera payante avec un penalty généreusement accordé et transformé par N’Diaye qui se faisait justice. Mais Messancy ne courbera pas l’échine et va même répliquer du tac au tac avec deux buts successifs de l’efficace Perrin qui manquera de peu le hat-trick à deux reprises par la suite.

Forts de leur avantage, les Zèbres vont contrôler assez facilement la partie en seconde période… jusqu’à ce deuxième penalty accordé aux visités et transformé cette fois par Warlomont. Ce but égalisateur n’aura toutefois aucun effet dubitatif sur les visiteurs qui vont reprendre l’avantage dès la mise en jeu pour contrôler assez facilement la finale et emporter un succès tout à fait mérité.

Défense fébrile

"Je suis heureux et fier pour mes joueurs,commentait le coach messancéen Romain-Olle NicolleCar prendre 6 points contre Gouvy et Freylange, les deux favoris, est incroyable mais je reste les pieds sur terre: on va désormais défier deux autres promus(NDLR: Houffaloise et Assenois)et on va alors se situer. Je félicite en tout cas ce groupe avec un bel état d’esprit: la preuve via le fait que les joueurs non repris sont venus encourager leurs coéquipiers. Merci aux supporters qui étaient nombreux ce soir. Seul regret: on a offert les deux penalties sinon Freylange n’a eu qu’une seule occasion."

Côté freylangeois, c’était un peu la soupe à la grimace avec ce 1 sur 6 qui s’ajoute à une élimination en Coupe de la province: les individualités offensives combinées à une défense fébrile ont été ébranlées par un super collectif messancéen.

FREYLANGE:Lapraille 6; Verger 5 (72’, Hentcho), Déom 4, Mendes 5, Gomes 5; Huberty 6, Léoni 7, Warlomont 6; Mendes 6, Zervakis 6, N’Diaye 6 (88’, Muller).

MESSANCY:Poncin 6; Charpentier 6, Boelen 7, Caprasse 7, Henry 6; Monhonval 6, Camara 7 (58’, Guzman 7), Gouman 7 (68’, Schmit), Delongueville 7; Hoarau 7 (90’, Douret), Perrin 8 (83, Cravatte).

Arbitre:D. Englebert.

Assistance:150.

Cartes jaunes: Léoni, Huberty, Gomes, Warlomont, Monhonval, Henry, Delongueville, Caprasse, Olle-Nicolle (T1).

Carte rouge:Douret (93’, 2 CJ).

Buts: N’Diaye (12’, pen. 1-0), Perrin (23’, 1-1), Perrin (27’, 1-2), Warlomont (62’, pen. 2-2), Delongueville (63’, 2-3).

Note du match:7.

12’, N’Diaye, en bout de course, s’effondre dans le rectangle après un contact léger et obtient un penalty qu’il transforme en prenant Poncin à contre-pied (1-0).

23’, Delongueville déborde sur le flanc gauche et centre pour Perrin dont la reprise croisée est imparable (1-1).

27’, Hoarau se joue de son défenseur et trouve Perrin dont la reprise est limpide (1-2).

62’, Zervakis déborde et voit son centre dévié de la main par Boelen. Warlomont transforme le penalty (2-2).

63’, sur le centre, un long ballon provoque une hésitation dans la défense centrale locale. Delongueville récupère le cuir et l’expédie dans la lucarne (2-3).

93’,Douret, à peine entré et sans doute un peu frustré d’avoir peu joué, écope de deux cartes jaunes évitables en quelques secondes et regagne les vestiaires avant tout le monde.