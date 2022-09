Boca Juniors Libramont 5 – Kraainem 2"Une belle victoire face à ce montant de D3, commente le coach libramontois Cédric François.Nous avons pu compter sur un grand Ulweling entre les perches et notre nouveau renfort Portyfi nous a fait beaucoup de bien. On aurait cependant pu se mettre définitivement à l’abri dès le premier acte."Les Libramontois ont bien débuté la rencontre en prenant rapidement trois buts d’avance (3-0). Ils pourront ensuite gérer sans être réellement mis en difficulté (5-2).

Division III nationale D

BAT 81 Tintigny 7 – Dison 3Découverte de la nationale réussie pour les Tintignolais qui plantent quatre buts durant le premier quart d’heure (4-0). Grâce à ce bas de laine, ils peuvent laisser venir. Dison ne parviendra jamais à revenir dans le coup après la pause."Nous étions bien en place et en bloc,se réjouit le coach Stevy Lenoir.On a laissé le jeu à l’adversaire en début de partie pour le punir en contre. Et on a fait preuve d’ultra-réalisme sur nos premières opportunités. J’ai senti un groupe très motivé d’emblée. Ce résultat nous donne confiance."

Marseille Liège 5 – Futsal G4 Sainte-Ode 0"Une défaite sur un score lourd, mais surtout forcé,estime le responsable sainte-odois Donovan Hinck.On a manqué d’efficacité sur nos rares opportunités, contrairement à nos adversaires. On retiendra surtout la première demi-heure où on a vu un bon jeu en possession et un bon pressing."Les Ardennais ne déplaçaient que six éléments pour ce premier match, dans la Cité ardente. Où l’équipe locale fait preuve d’un grand réalisme durant un premier acte fermé (2-0). Liège confirme la tendance et il faut ensuite attendre les derniers instants pour voir le score s’aggraver sur deux lobs à distance, Sainte-Ode jouant alors avec un gardien volant.