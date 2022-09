Louppe, première des amateurs à Gérardmer, Lacourt et Dubois gagnent aussi

Recordwoman du Triathlon de Gérardmer en 40-44 ans, sur le format XL, Stéphanie Louppe s’est une fois de plus imposée dans sa catégorie ce samedi, lors de cette épreuve qui attire chaque année des dizaines de triathlètes de notre province. Mieux, la sociétaire du PowermaXx a fini première des amateurs, derrière 14 élites et en a aussi devancé quelques-unes. Elle a bouclé les 1 900 m de natation, 94 km à vélo et 1 900 de dénivelé positif, et le semi-marathon (21,1 km) en 5 h 28’.