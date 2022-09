Record, souper et finale: quelle soirée pour Watrin!

Julien, on imagine que la soirée a été parfaite pour vous vendredi?

J’avais envie de battre à nouveau mon record et ça se savoure encore davantage quand c’est chez soi. Le public a été formidable; c’est la première fois, au Van Damme, que je ressens autant d’encouragements pendant ma course. Je n’ai qu’un petit regret, celui de ne pas avoir véritablement fêté cela avec mes supporters. J’avais pas mal d’amis installés dans le virage après la ligne d’arrivée et je comptais aller les saluer, mais j’ai dû me rendre sur le podium avec les autres Tornados. Question de timing.

Vous n’avez pas accroché de haie cette fois…

Effectivement. Et cela m’a même permis de gagner un repas.

Expliquez-nous.

C’était un pari avec Jacques Borlée. Pendant mon échauffement, il est venu me dire qu’il m’offrirait un souper si je ne heurtais pas de haie.

Comment analysez-vous cette course?

Les 230 premiers mètres ont été les meilleurs de ma saison, sans le moindre doute (NDLR: il était quasiment à la hauteur du champion du monde Dos Santos à ce moment). Après, il reste des trucs qui ne sont pas encore tout à fait au point.

Zürich, Zagreb puis du repos

Qui ont pour conséquence que vous semblez manquer d’énergie dans la dernière ligne droite?

Je ne sais pas si c’est un manque d’énergie; on doit encore analyser tout ça. J’ai le sentiment que la qualité de mes passages sur certaines haies, les 7eet 8enotamment, joue un rôle. Si je commence à pousser un peu trop avant la haie, si mon placement s’en ressent, alors cela peut empiéter sur ma fin de course. Peut-être aussi que je dois m’économiser un peu plus sur les 200 premiers mètres. Même si j’avais le sentiment d’être particulièrement à l’aise vendredi. On va essayer de régler ça à Zürich.

Parce que vous allez effectivement prendre part à la finale de la Diamond League ce jeudi, en Suisse. Vous deviez finir à la 4eplace à Bruxelles pour cela?

Pas précisément. Je savais que mes chances étaient grandes d’y participer si je finissais 5eou 6e parce qu’il y a l’un ou l’autre désistement (NDLR: il a finalement pris la 4eplace après le déclassement de l’Américain CJ Allen, à 5 centièmes seulement du Français Happio, médaillé d’argent à Munich). Les places obtenues dans les précédentes épreuves de Diamond League sont prises en compte et j’ai fini 4eà Bruxelles, 4eau Silesia et 6eà Stockolm.

Dans une course qui s’annonce forcément relevée, vous tenterez à nouveau de battre votre record?

Oui. Je me sens en forme en cette fin de saison, pas du tout épuisé, contrairement à certains fins de campagne précédentes, et j’espère en tirer profit, à Zürich comme à Zagreb.

Zagreb, dites-vous…

Oui, trois jours plus tard, le dimanche 11. Ce n’est plus la Diamond League, mais c’est un meeting de très bon niveau également, pour lequel j’ai été invité. Comme le laps de temps entre les deux courses sera réduit, je n’aurai pas besoin de refaire une préparation. J’enchaînerai tout simplement. Ensuite, il sera temps de prendre un peu de repos.