Libramont remporte facilement le derby de R2

Libramont commence bien le match. Bien en place en défense, les filles de Logan Draux creusent l’écart: 8-0 via une bombe de Charlier et 11-0 à la cinquième. Après 6’29, Lemaire trouve enfin l’ouverture pour Arlon qui termine mieux le quart-temps: 15-9. Sur sa lancée, la troupe de Serge François joue plus juste et revient à 15-13. On se dit que le match va être serré, mais Libramont hausse le ton. Les Mauves prennent les rebonds, récupèrent des balles, partent en contre et les chiffres grimpent: 30-19 grâce au duo Bouillon-Charlier et 39-22 au repos après unebombede Lemmer, finalement bien présente malgré une blessure au pouce. " Les automatismes commencent à venir, même si tout n’est pas encore parfait,dit Logan Draux.Quand le jeu était rapide et que nous étions agressives, nous étions au-dessus."

Dans le troisième quart, Arlon n’abdique pas, mais Eischen, qui plante deuxbombescoup sur coup, se charge de laisser une avance confortable aux siennes: 47-34 (25’) et 53-37 à la demi-heure. Les dix dernières minutes sont à sens unique: 63-39 et finalement 73-50."Nous avons réussi à faire tourner sans que cela ne se voit au niveau du score et c’est très positif,dit Logan Draux.Cela veut dire que tout le monde apporte quelque chose et que tout le monde prend de la confiance. Je suis vraiment content de l’énergie mise. Et personne ne s’est énervé du match."

Dans les rangs arlonais, plus que la défaite, c’est la mentalité affichée par plusieurs joueuses qui avaient le don d’agacer Serge François. Le mentor arlonais a d’ailleurs directement quitté la salle. " Je suis dégoûté,confiait-il, sans vouloir en dire plus. Nous allons avoir une discussion en interne cette semaine."